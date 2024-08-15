Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ilmuwan Berhasil Ciptakan Cat Terputih di Dunia, Diklaim Bisa Gantikan AC

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |12:31 WIB
Ilmuwan Berhasil Ciptakan Cat Terputih di Dunia, Diklaim Bisa Gantikan AC
Ilmuwan berhasil ciptakan cat terputih di dunia, diklaim bisa gantikan AC. (Originally Human)
A
A
A

JAKARTA - Cat paling putih di dunia telah diciptakan di sebuah laboratorium di Universitas Purdue. Menurut para ilmuwan, cat ini sangat putih sehingga pada akhirnya dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan pendingin udara atau ac. 

Dilansir Organically Human, cat tersebut kini telah masuk ke dalam buku Guinness World Records sebagai cat paling putih yang pernah dibuat.

Peneliti mengatakan bahwa tujuan diciptakannya cat ini adalah untuk mengurangi pemanasan global.

"Ketika kami memulai proyek ini sekitar tujuh tahun yang lalu, kami memikirkan penghematan energi dan memerangi perubahan iklim," kata Xiulin Ruan, seorang profesor teknik mesin di Purdue, dalam sebuah pernyataan.

Idenya adalah membuat cat yang akan memantulkan sinar matahari menjauh dari sebuah bangunan, kata para peneliti.
Menggunakan cat baru ini untuk menutupi area atap seluas sekira 1.000 kaki persegi dapat menghasilkan daya pendinginan sebesar 10 kilowatt. 

"Itu lebih kuat daripada AC yang digunakan oleh kebanyakan rumah," kata Ruan.

 

Halaman:
1 2
      
