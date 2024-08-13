Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Mobil LCGC Terobos Jalan Akan Dicor hingga Terjebak, Warga dan Netizen Geram

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |18:49 WIB
Viral Mobil LCGC Terobos Jalan Akan Dicor hingga Terjebak, Warga dan Netizen Geram
Viral mobil LCGC terjebak di jalan yang hendak dicor (X/@QuoteAja)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil LCGC (low cost green car) menerobos rangka besi yang akan digunakan untuk mengecor jalan. Akibatnya, rangka besi yang telah disusun sedemikian rupa itu rusak akibat terlindas mobil.

Video tersebut dibagikan akun X (Twitter) @QuoteAja. Dalam video itu tampak mobil berwarna putih berhenti di atas rangka besi cor. Terlihat juga besi yang telah disusun menjadi rata dengan tanah, padahal sebelumnya menggantung untuk memastikan struktur beton lebih kuat.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat karena bisa berpotensi mengganggu keselamatan dan kualitas perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Aksi ini juga membuat pekerja kesal karena harus mengulang pekerjaannya.

"Momen mobil terobos jalan yang sedang dicor hingga terjang tulang besi cor. Menurut pengunggah video, pengendara mobil ngeyel mengaku di ujung jalan tidak ada yang mencegat, padahal sudah dicegat dari ujung jalan," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Perekam video juga memperlihatkan pengemudi mobil Toyota Calya berwarna putih sedang duduk santai. Pria paruh baya dengan mengenakan jaket berwarna hitam itu merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak ada yang mencegahnya untuk melalui jalan tersebut.

Tidak hanya warga setempat, netizen geram terhadap tindakan pengemudi tersebut. Berbagai komentar beredar di media sosial, mengekspresikan kemarahan dan mengecam perilaku nekat itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement