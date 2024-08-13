Viral Mobil LCGC Terobos Jalan Akan Dicor hingga Terjebak, Warga dan Netizen Geram

JAKARTA - Viral sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil LCGC (low cost green car) menerobos rangka besi yang akan digunakan untuk mengecor jalan. Akibatnya, rangka besi yang telah disusun sedemikian rupa itu rusak akibat terlindas mobil.

Video tersebut dibagikan akun X (Twitter) @QuoteAja. Dalam video itu tampak mobil berwarna putih berhenti di atas rangka besi cor. Terlihat juga besi yang telah disusun menjadi rata dengan tanah, padahal sebelumnya menggantung untuk memastikan struktur beton lebih kuat.

Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat karena bisa berpotensi mengganggu keselamatan dan kualitas perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Aksi ini juga membuat pekerja kesal karena harus mengulang pekerjaannya.

"Momen mobil terobos jalan yang sedang dicor hingga terjang tulang besi cor. Menurut pengunggah video, pengendara mobil ngeyel mengaku di ujung jalan tidak ada yang mencegat, padahal sudah dicegat dari ujung jalan," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Perekam video juga memperlihatkan pengemudi mobil Toyota Calya berwarna putih sedang duduk santai. Pria paruh baya dengan mengenakan jaket berwarna hitam itu merasa tidak melakukan kesalahan dan tidak ada yang mencegahnya untuk melalui jalan tersebut.

Tidak hanya warga setempat, netizen geram terhadap tindakan pengemudi tersebut. Berbagai komentar beredar di media sosial, mengekspresikan kemarahan dan mengecam perilaku nekat itu.