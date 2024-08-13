Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

SIM Indonesia Kini Bisa Dipakai di Luar Negeri, Begini Formatnya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:55 WIB
SIM Indonesia Kini Bisa Dipakai di Luar Negeri, Begini Formatnya
SIM Indonesia kini bisa dipakai di luar negeri, begini formatnya. (Humas Polri)
A
A
A

JAKARTA - Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan lisensi penting bagi setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor. Kini, SIM Indonesia telah diperbarui dengan tampilan yang lebih lengkap dan modern, sehingga memudahkan penggunanya saat berada di luar negeri.

Sebagai informasi, SIM Indonesia sebelumnya telah diakui di beberapa negara, sehingga tak dibutuhkan SIM internasional. Tapi, perubahan yang dilakukan merupakan langkah maju Indonesia dalam mengintegrasikan SIM agar diakui secara internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun perubahan pada SIM ini tidak terlalu mencolok, ada beberapa penambahan penting yang membuatnya lebih informatif. Salah satu yang paling menonjol adalah penambahan gambar kendaraan sesuai jenis SIM.

Misalnya, pada SIM C, terdapat gambar sepeda motor yang menunjukkan kendaraan dengan kapasitas mesin kurang dari 250 cc. Penambahan ini dirancang untuk memudahkan identifikasi, baik oleh polisi dalam negeri maupun luar negeri, mengenai jenis kendaraan yang diizinkan oleh SIM tersebut.

Selain itu, format baru ini menampilkan data pemilik SIM dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, hingga jenis pekerjaan dan alamat, dilengkapi keterangan dalam bahasa Inggris. 

Format tersebut untuk memastikan SIM Indonesia dapat dipahami dengan mudah oleh petugas kepolisian di luar negeri. Hal ini juga dapat membuat SIM Indonesia diakui secara internasional.

“Fungsinya untuk memudahkan masyarakat dan petugas, baik polisi dalam negeri maupun luar negeri, mengetahui peruntukan jenis SIM sesuai dengan gambar kendaraan yang tertera di dalam SIM,” kata Kombes Pol Heru Sutopo, Kasubdit SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dalam keterangan resmi.

Format baru SIM ini sudah mulai berlaku dan merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerjasama ASEAN. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/15/3169510/sim-FZWV_large.jpg
Syarat Bikin SIM C untuk Driver Ojol September 2025 dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/52/3139475/sim-DtQo_large.jpg
Cara Gampang Bikin SIM Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/52/3102278/tilang_sistem_poin_mulai_berlaku-hIbz_large.jpg
Polisi Mulai Terapkan Tilang dengan Sistem Poin, SIM Bisa Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/52/3101923/sim-GqM0_large.jpg
Segini Biaya Pembuatan SIM Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092548/sim-YNPJ_large.jpg
SIM Diusulkan Berlaku Seumur Hidup, Ini Respons Korlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/52/3023718/sim-8WcF_large.jpg
Siap-Siap, SIM Indonesia Bakal Bisa Dipakai di Negara-Negara ASEAN Mulai 1 Juni 2025 
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement