Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mobil Listrik Laris Manis, Penjualan Naik hingga 21 Persen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |15:04 WIB
Mobil Listrik Laris Manis, Penjualan Naik hingga 21 Persen
Mobil listrik laris manis, penjualannya naik hingga 21 persen. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik semakin digemari di dunia. Penjualan mobil listrik baik berbasis battery electric vehicle (BEV) maupun plug ini hybrid (PHEV) secara global pada naik hingga 21 persen per tahun pada Juli 2024. 

Melansir Reuters, Selasa (13/8/2024), firma riset pasar Rho Motion mengungkapkan, naiknya penjualan mobil listrik secara global ini berkat pertumbuhan di China. Pertumbuhan mobil listrik di China naik di tengah turunnya permintaan di Eropa. 

Diketahui, pada Juli, Uni Eropa memberlakukan tarif sementara atas impor mobil listrik buatan China. BYD menghadapi bea masuk sebesar 17,4%, Geely 19,9%, dan SAIC 37,6%.

Manajer Data Rho Motion, Charles Lester, mengatakan, di Uni Eropa, MG Motor, yang dimiliki SAIC Motor Corp China diperkirakan paling terpukul oleh tarif sementara yang dikenakan pada kendaraan listrik yang diimpor dari China. 

Lester melanjutkan, dampak tarif tersebut seharusnya lebih kecil dibandingkan Tesla yang dapat berproduksi di pabriknya di Berlin, Jerman dan raksasa mobil listrik China lainnya yakni BYD, yang kehadirannya di Eropa masih kecil.

Secara statistik dari data Rho Motion, kendaraan listrik, baik battery electric vehicle (BEV) maupun PHEV terjual sebanyak 1,35 juta unit hingga  Juli. Sebanyak 0,88 juta unit di antaranya berada di China. Angka itu naik 31 persen secara year on year.

PHEV yang terjual di China dalam tujuh bulan pertama 2024 naik 70% dari tahun lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement