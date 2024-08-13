Geger Mobil Sport Mewah Ferrari 458 Spider Seharga Rp7 Miliar Hancur Gara-Gara Ban Pecah

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) mobil sport Ferrari 458 Spider mengalami kecelakaan mengerikan akibat ban pecah. Mobil mewah seharga Rp7 miliaran itu menghantam dinding dengan keras akibat pengemudi kehilangan kendali.

Video tersebut diunggah akun X (Twitter) @freakouts4u yang awalnya memperlihatkan kabin mobil ketika sedang dipacu dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba pengemudi panik dan kehilangan kendali atas mobil tersebut sebelum akhirnya menghantam dinding dengan kecepatan tinggi.

Melansir Halktv, Selasa (13/8/2024), Ferrari 458 Spider itu dikendarai seorang tuner terkenal, Unal Turan, bersama tunangannya, Ceylan Koynat. Mobil sport tersebut dikendarai di sebuah terowongan panjang dengan keepatan 325 km/jam.

"Ban belakang saya pecah. Saat itu terjadi, mobil terlempar ke kanan. Kalau diperhatikan baik-baik, itu sedikit menyeret kami karena saya memutar setir ke kiri," kata Turan seperti dikutip dari Halktv.

Usai kecelakaan, terlihat bagian depan mobil hancur tapi tidak memberikan dampak ke area kabin. Penumpang di dalamnya tidak mengalami cedera serius usai kecelakaan mengerikan tersebut.

Benturan tersebut juga merusak sisi kiri belakang Ferrari 458 Spider tersebut. Beruntung, tidak ada kerusakan pada bagian mesin atau kebakaran yang terjadi akibat kecelakaan itu yang bisa membuat ongkos perbaikan lebih mahal.