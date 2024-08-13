Segini Pajak Mobil Sedan BMW Series 320i Semua Tahun

JAKARTA - Segini pajak mobil sedan BMW Series 320i semua tahun. Apalagi, mobil ini dikenal karena performanya yang gahar dengan tampilan yang mewah.

Kapasitas mesin sebesar 1998 cc, mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 184 hp pada 1350-4000 rpm dan torsi maksimum hingga 300 Nm pada 5000-6500 rpm.

Namun, pemilik kendaraan harus menghitung berapa besaran pajak yang dibayarkan ketika memilikiknya. Hal ini agar tidak membebani keuangan Anda.

Berikut segini pajak pajak mobil sedan BMW Series 320i semua tahun:

BMW 320i N20 CKD A/T Tahun 2019 Rp10.079.875

BMW 320i CKD AT Tahun 2020 Rp11.220.500

BMW 320i CKD AT Tahun 2021 Rp10.364.000

BMW 320i N20 CKD AT Tahun 2022 Rp11.090.000

BMW 320i N20 CKD A/T Tahun 2023 Rp11.336.75