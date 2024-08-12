Ponsel Lipat Tiga Huawei Terlihat untuk Pertama Kali, Digunakan Petinggi Perusahaan

BEIJING – Pada Juli Huawei dikabarkan tengah mengembangkan ponsel lipat tiga yang pertama di dunia. Langkah ini diperkirakan akan memberikan dorongan bagi perusahaan China tersebut di segmen smartphone lipat, terutama saat bersaing dengan merek lain seperti Samsung dan Xiaomi.

Selang beberapa bulan, kini ponsel lipat tiga itu dilaporkan telah terlihat di tangan seorang pejabat tinggi Huawei. Menurut tipster, ponsel itu cocok dengan prototipe yang telah dikembangkan Huawei sebagai bagian dari penelitian dan pengembangannya.

Menurut laporan Android Headlines, ponsel pintar lipat tiga Huawei terlihat di tangan Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group. Ponsel itu tampaknya memiliki layar bagian dalam yang besar yang dapat dilipat tiga kali.

Dalam unggahan di Weibo, tipster Digital Chat Station (DCS) menyatakan bahwa perangkat tersebut mirip dengan prototipe penelitian dan pengembangan yang sebelumnya telah mereka akses. Lebih jauh, ponsel pintar tersebut dikatakan memiliki layar bagian dalam berukuran 10 inci, dengan lubang punch untuk kamera depan yang terletak di layar paling kiri.

Ponsel pintar tersebut juga diperkirakan memiliki ketebalan "rata-rata" meskipun merupakan ponsel pintar lipat tiga. Ponsel pintar Huawei yang dimaksud mungkin ditenagai oleh prosesor seri Kirin 9 yang sebelumnya diperkirakan akan digunakan pada seri Huawei Mate 70 mendatang di China. Ini adalah salah satu prosesor terbaru yang diperkenalkan oleh pembuat ponsel pintar China tersebut, demikian dilaporkan Gadget 360.