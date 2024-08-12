Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Benarkah Uang Tidak Dapat Membeli Kebahagiaan? Ini Kata Peneliti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |17:47 WIB
Benarkah Uang Tidak Dapat Membeli Kebahagiaan? Ini Kata Peneliti
Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEBUAH penelitian baru mencoba menguji gagasan yang banyak didengungkan sepanjang sejarah manusia, bahwa “uang tidak dapat membeli kebahagiaan”. Hasilnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti kebahagiaan Matthew Killingsworth itu menyimpulkan bahwa gagasan itu kemungkinan salah.

"Apakah ada titik di mana lebih banyak uang tidak lagi dikaitkan dengan kebahagiaan yang lebih besar?" demikian Killingsworth, seorang peneliti senior di Wharton School, Universitas Pennsylvania, memulai makalahnnya, yang sejauh ini belum mendapat tinjauan sejawat.

"Dalam penelitian terkini, saya menemukan bahwa kebahagiaan meningkat secara stabil setidaknya melalui pendapatan ratusan ribu dolar per tahun. Namun, apa yang terjadi setelah itu - apakah kebahagiaan mencapai titik jenuh, menurun, atau terus meningkat?"

Menurut penelitian Killingsworth, yang dilakukan dengan membandingkan data dari tiga kelompok – satu kelompok terdiri dari lebih dari 33.000 orang dengan pendapatan minimal USD10.000, dan dua kelompok lainnya yang mensurvei individu yang sangat kaya dengan kekayaan bersih jutaan dolar – Killingsworth menarik kesimpulan yang disayangkan bukannya tidak terduga bahwa orang super kaya seperti Elon Musk, mungkin lebih bahagia dari orang biasa.

Orang kaya "secara substansial dan secara statistik jauh lebih bahagia daripada orang yang berpenghasilan lebih dari USD500.000 (per tahun)," tulis Killingsworth sebagaimana dilansir IFL Science. "Selain itu, perbedaan antara peserta kaya dan menengah hampir tiga kali lebih besar daripada perbedaan antara peserta menengah dan rendah, bertentangan dengan gagasan bahwa orang berpenghasilan menengah hampir mencapai puncak kurva kebahagiaan uang."

"Terakhir, ukuran absolut perbedaan kebahagiaan antara orang terkaya dan termiskin sangat besar," lanjutnya. "Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan positif antara uang dan kebahagiaan terus berlanjut hingga ke jenjang ekonomi yang lebih tinggi, dan bahwa besarnya perbedaan tersebut bisa sangat besar."

 

