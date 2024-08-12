Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Bakal Bawa Motor Listrik Baru ke Indonesia, Meluncur Akhir Tahun Ini

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |12:59 WIB
Honda Bakal Bawa Motor Listrik Baru ke Indonesia, Meluncur Akhir Tahun Ini
Honda SC e: Concept diduga menjadi motor listrik yang akan dibawa AHM ke Indonesia akhir tahun ini.
JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) akan menambah jajaran motor listriknya di Indoensia dengan melucurkan model terbaru pada akhir tahun ini. Motor listrik model baru ini diyakini memiliki kapasitas aterai yang lebih besar dan performa yang lebih baik dibandingkan EM1 e:, yang saat ini beredar di Indonesia.

Sebagai informasi, saat ini Honda hanya memiliki dua model motor listrik, yakni EM1 e: dan EM1 e: Plus. Tapi, keduanya memiliki spesifikasi yang sama, dengan jarak tempuh 41,1 kilometer dengan kecepatan tertinggi 45 km/jam.

Untuk memberikan pilihan lebih banyak, AHM akan memperkenalkan motor listrik baru pada tahun ini. Langkah ini diambil seiring dengan infrastruktur kendaraan listrik produsen asal Jepang itu yang lebih kuat di sejumlah wilayah.

"Sekarang kita baru punya 2 model, Honda EM1 dan EM1 Plus. Dalam waktu dekat kita juga menyiapkan model baru. Segera kita informasikan. Perkiraanya semester dua lah untuk melengkapi pilihan selain EM1," kata Ahmad Muhibbuddin selaku General Manager Corporate Communication AHM, di Jakarta Pusat, belum lama ini.

Namun, Honda belum membocorkan lebih rinci mengenai motor listrik terbaru yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Kendati begitu, Muhib memastikan motor listrik tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia begitu juga dengan harganya.

"Detailnya nanti kita sampaikan. Yang pasti ini akan melengkapi pilihan konsumen yang ingin motor EV Honda. Harga biasanya akan diumumkan segera menjelang hari H," ungkapnya.

Seperti diketahui, Honda pernah membawa motor listrik SC e: Concept di ajang IIMS 2024, Februari lalu. Motor listrik ini memiliki dimensi yang lebih besar ketimbang EM1. Tampilannya juga lebih sporty yang sangat cocok bagi konsumen Indonesia.

 

