Puluhan Mobil LIstrik Canggih Mercedez-Benz Bakal Diterjunkan pada Perayaan HUT RI Ke-79 di IKN

Ada tiga model Mercedez-Benz EQ yang akan digunakan pada perayaan HUT Ke-79 RI di IKN.

JAKARTA – Puluhan mobil listrik berteknologi canggih akan meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN (Ibu Kota Nusantara) pada 17 Agustus mendatang. Kehadiran mobil-mobil listrik ini merupakan bagian dari mobilitas di IKN yang bebas emisi demi menjaga kualitas udara.

Sebanyak 16 mobil listrik Mercedes-Benz dari berbagai model diturunkan oleh PT Icnhape Indomobil Distribution Indonesia sebagai distributor resmi produsen asal Jerman itu di Indonesia. Ada tiga model mobil listrik Mercedes-Benz EQ yang akan digunakan, yakni EQE Saloon, EQE SUV, dan EQS Saloon.

Kendaraan-kendaraan ini mewakili kualitas terbaik Mercedes-Benz dalam hal kemewahan, inovasi mesin, dan teknologi ramah lingkungan. Pemakaian kendaraan ini pada acara yang bersejarah di IKN memperkuat dedikasi Mercedes-Benz terhadap strategi elektrifikasi yang dijalankan secara global.

Khoo Shao Tze, Presiden Direktur Inchcape Automotive Indonesia, mengatakan pihaknya merasa terhormat mendukung visi pemerintah Indonesia untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan.

"Partisipasi Mercedes-Benz dalam acara ini lebih dari sekedar perayaan, ini mencerminkan komitmen kami untuk secara signifikan mendorong transformasi kendaraan listrik di Indonesia. Kami sangat senang melihat kendaraan listrik kami memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan mobilitas di IKN," kata Tze dalam keterangan resmi.

Sebagai informasi, EQE Saloon yang digunakan dibekali baterai yang dapat menempuh jarak 660 kilometer dalam sekali pengisian penuh. Dilengkapi juga dengan pengisian cepat yang membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk mendapatkan daya 10-80 persen.

Sementara EQE SUV yang menggabungkan kabin luas dan performa tinggi, memiliki jarak tempuh 590 km. Mobil listrik ini memiliki keunggulan seperti siste navigasi yang terintegrasi dengan manajemen energi untuk efisiensi maksimal.