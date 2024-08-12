JAKARTA - Segini pajak mobil Alphard tahun 2000 hingga 2024 semua tipe. Terlebih kendaran buatan Toyota ini salah satu yang memiliki banyak kapasitas penumpang.
Untuk itu beberapa ingin membeli mobil Alphard ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pajak mobilnya agar tidak memberatkan keuangan Anda saat membelinya.
Berikut segini pajak mobil Alphard tahun 2000 hingga 2024 semua tipe:
1. Pajak Alphard 2023
- ALPHARD X 2.5 AT: Rp17,430 juta
- ALPHARD G 2.5 AT: Rp19,992 juta
- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp25,704 juta
- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp32,613 juta
2. Pajak Alphard 2022
- ALPHARD X 2.5 AT: Rp17,010 juta
- ALPHARD G 2.5 AT: Rp19,509 juta
- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp25,074 juta
- ALPHARD 2.5 S AT: Rp27,153 juta
- ALPHARD SC 2.5 AT: Rp27,468 juta
- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp31,815 juta
3. Pajak Alphard 2021
- ALPHARD X 2.5 AT: Rp16,086 juta
- ALPHARD G 2.5 AT: Rp18,459 juta
- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp23,730 juta
- ALPHARD 2.5 S AT: Rp25,683 juta
- ALPHARD SC 2.5 AT: Rp25,872 juta
- ALPHARD 2.5 SC 4W CVT AT: Rp28,350 juta
- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp30,114 juta
4. Kisaran pajak Alphard 2020
Alphard SC 2.5 AT: Rp25.660.000
Alphard 2.5 G AT: Rp17.380.000
Alphard 2.5 X AT: Rp14.880.000
Alphard 3.5 Q AT: Rp28.040.000
Alphard 25 G HYBRID 4 WAT: Rp22.100.000
5. Kisaran pajak Alphard 2019
Alphard 2.5 S: Rp17.153.000
Alphard 2.5 G AT: Rp18.203.000
Alphard 2.5 X AT: Rp15.683.000
Alphard 3.5 Q AT: Rp29.585.000
Alphard 25 G Hybrid: Rp21.668.000