Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil Alphard Tahun 2000 hingga 2024 Semua Tipe

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |13:18 WIB
Segini Pajak Mobil Alphard Tahun 2000 hingga 2024 Semua Tipe
Segini Pajak Mobil Alphard Tahun 2000 hingga 2024 Semua Tipe (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini pajak mobil Alphard tahun 2000 hingga 2024 semua tipe. Terlebih kendaran buatan Toyota ini salah satu yang memiliki banyak kapasitas penumpang.

Untuk itu beberapa ingin membeli mobil Alphard ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah pajak mobilnya agar tidak memberatkan keuangan Anda saat membelinya.

Berikut segini pajak mobil Alphard tahun 2000 hingga 2024 semua tipe:

1. Pajak Alphard 2023

- ALPHARD X 2.5 AT: Rp17,430 juta

- ALPHARD G 2.5 AT: Rp19,992 juta

- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp25,704 juta

- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp32,613 juta

2. Pajak Alphard 2022

- ALPHARD X 2.5 AT: Rp17,010 juta

- ALPHARD G 2.5 AT: Rp19,509 juta

- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp25,074 juta

- ALPHARD 2.5 S AT: Rp27,153 juta

- ALPHARD SC 2.5 AT: Rp27,468 juta

- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp31,815 juta

3. Pajak Alphard 2021

- ALPHARD X 2.5 AT: Rp16,086 juta

- ALPHARD G 2.5 AT: Rp18,459 juta

- ALPHARD G HYBRID 2.5 4W AT: Rp23,730 juta

- ALPHARD 2.5 S AT: Rp25,683 juta

- ALPHARD SC 2.5 AT: Rp25,872 juta

- ALPHARD 2.5 SC 4W CVT AT: Rp28,350 juta

- ALPHARD Q 3.5 AT: Rp30,114 juta

4. Kisaran pajak Alphard 2020

Alphard SC 2.5 AT: Rp25.660.000

Alphard 2.5 G AT: Rp17.380.000

Alphard 2.5 X AT: Rp14.880.000

Alphard 3.5 Q AT: Rp28.040.000

Alphard 25 G HYBRID 4 WAT: Rp22.100.000

5. Kisaran pajak Alphard 2019

Alphard 2.5 S: Rp17.153.000

Alphard 2.5 G AT: Rp18.203.000

Alphard 2.5 X AT: Rp15.683.000

Alphard 3.5 Q AT: Rp29.585.000

Alphard 25 G Hybrid: Rp21.668.000

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement