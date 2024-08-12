Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Alasan PS5 Tidak Bisa Memainkan Game PS3

David Kurniawan , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |18:59 WIB
Alasan PS5 Tidak Bisa Memainkan Game PS3
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.
JAKARTA – Sony PlayStation 5 (PS5) telah menjadi konsol yang sangat dinantikan sejak diluncurkan, dengan banyak fitur baru dan peningkatan performa dibandingkan pendahulunya.

Namun, meskipun banyak penggemar berharap dapat menikmati game dari generasi sebelumnya, salah satu kekurangan yang mencolok adalah ketidakmampuan PS5 untuk memainkan game PlayStation 3 (PS3), padahal konsol pendahulu ini memiliki banyak game yang sangat ingin dimainkan penggemarnya di konsol yang lebih mutakhir, misalnya Metal Gear Solid 4 dan Heavenluy Sword.

Ada beberapa alasan teknis dan strategis yang membuat PS5 tak bisa memainkan game PS3.

Salah satu alasan utama PS5 tidak mendukung game PS3 secara langsung adalah arsitektur yang sangat berbeda antara kedua konsol. Arsitektur dasar PS3 disebut-sebut sebagai alasan utama Sony tidak mengupayakan kompatibilitas mundur pada PS4 dan PS5.

PS3 menggunakan arsitektur yang dikenal sebagai "Cell", yang sangat unik dan kompleks, sehingga sulit untuk ditiru atau diintegrasikan ke dalam sistem PS5 yang menggunakan arsitektur  Zen 2 8-core 16-thread dan GPU 10.

Arsitektur Cell ini dirancang khusus untuk PS3, membuatnya sangat sulit untuk diemulasikan di perangkat keras yang lebih baru tanpa mempengaruhi performa dan kualitas game.

Selain itu, Sony memilih untuk fokus pada peningkatan pengalaman bermain di PS5 dengan mengoptimalkan kompatibilitas untuk game PS4, yang memiliki basis pemain dan katalog game yang lebih besar dibandingkan PS3.

 

