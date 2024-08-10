Bocoran Baru Samsung Galaxy S24 FE yang Bakal Meluncur, dari Desain hingga Prosesor

Bocoran baru mengenai Samsung Galaxy S24 FE yang bakal meluncur tahun ini, dari desain hingga prosesor. (Gizmochina)

JAKARTA - Samsung dilaporkan akan meluncurkan Galaxy S24 FE. Bocoran mengenai desain hingga spesifikasinya pun mulai beredaran.

Melansir Gizmochina, Sabtu (10/8/2024), secara desain tak ada perubahan berarti, sangat mirip dengan ponsel seri Galaxy S24 lainnya. Namun, Samsung membekali generasi ponsel pintar FE ini dengan layar yang lebih besar dibandingkan pendahulunya.

Menurut bocoran tersebut, Galaxy S24 FE akan menampilkan layar 6,7 inci, naik dari layar 6,4 inci pada Galaxy S23 FE. Kecerahannya juga mengalami peningkatan dari 1.450 nits menjadi 1.900 nits, sementara kecepatan refresh tetap pada 120Hz.

Dengan layar yang lebih besar, wajar jika dimensi ponsel berubah. Namun, Samsung belum melakukan peningkatan signifikan pada baterai meskipun membuat S24 FE lebih besar. Baterainya berkapasitas 4565mAh, hanya sedikit lebih besar dari baterai 4500mAh pendahulunya.

Daya tahan baterainya diperkirakan mencapai 29 jam untuk pemutaran video dan 78 jam untuk audio. Namun, penggunaan di dunia nyata pada akhirnya akan menentukan ketahanan perangkat tersebut.

Yang menarik, bocoran tersebut juga mengungkap ponsel tersebut akan ditenagai chipset Exynos 2400e, varian dari chip andalannya. Sebagai perangkat yang akan dirilis pada 2024, ponsel ini tentu akan menyertakan fitur AI. S24 FE kemungkinan akan menawarkan fitur-fitur seperti Portrait Studio, Circle to Search, dan Generative Edit.