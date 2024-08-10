Apple Bakal Luncurkan Mac Mini Baru, Lebih Kecil dan Cerdas

CALIFORNIA - Raksasa teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) Apple, dilaporkan akan meluncurkan komputer desktop paling ringkasnya, sebagai bagian dari desain ulang yang signifikan dari jajaran Mac-nya.

Menurut laporan Bloomberg, yang dilansir dari Livemint, Sabtu (10/8/20240, Mac Mini yang akan datang, yang dijadwalkan dirilis akhir tahun ini, dapat menjanjikan pengurangan ukuran yang drastis, mendekati dimensi dekoder Apple TV.

Laporan dari kantor berita tersebut menyoroti, Mac Mini baru akan jauh lebih kecil dari pendahulunya, tetapi mungkin memiliki tinggi yang lebih besar.

Sementara model saat ini tingginya sekitar 1,4 inci, unit yang didesain ulang akan mempertahankan eksterior aluminiumnya. Meskipun tinggi pasti dari versi baru belum dikonfirmasi, diharapkan akan menawarkan ukuran yang lebih ringkas secara keseluruhan.

Selain ukurannya, Mac Mini yang diperbarui diharapkan akan mengintegrasikan teknologi canggih dengan fokus yang kuat pada kecerdasan buatan. Model baru ini akan ditenagai prosesor M4 terbaru Apple, yang juga akan ditampilkan dalam versi desktop iMac dan MacBook Pro yang akan datang. Chip M4 ini, yang telah memulai debutnya di iPad Pro, akan mendorong kemampuan AI baru yang direncanakan Apple untuk diperkenalkan akhir tahun ini.

Apple juga tengah mengerjakan beberapa model Mac lainnya, termasuk MacBook Air terbaru yang dijadwalkan untuk musim semi dan unit Mac Pro dan Mac Studio baru yang diharapkan pada pertengahan 2025.

Peningkatan luas di seluruh jajaran Mac ini merupakan perubahan signifikan karena Apple bergerak untuk menerapkan generasi silikon M4 yang sama di semua penawaran komputernya untuk pertama kalinya.