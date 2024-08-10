Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Uji Coba Fitur Durasi Acara Obrolan Grup Komunitas di Android

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:22 WIB
WhatsApp uji coba fitur durasi acara obrolan grup komunitas di Android. (Reuters)
JAKARTA - WhatsApp telah memperkenalkan fitur Acara untuk Komunitas pada Mei 2024. Mereka kemudian mulai meluncurkannya untuk obrolan grup bagi pengguna beta di Android pada Juni 2024. 

Selanjutnya, WhatsApp mulai menguji acara grup pengumuman Komunitas pada aplikasi beta untuk Android. Terbaru, kini WhatsApp tengah mengerjakan fitur durasi acara obrolan grup Komunitas.

Hal ini terungkap dari WABetaInfo, sebagaimana dilansir GSM Arena, Sabtu (10/8/2024). Disebutkan, WhatsApp telah mulai menguji fitur durasi acara obrolan grup Komunitas pada WhatsApp untuk Android versi beta 2.24.17.11.

Dengan fitur ini, anggota grup komunitas akan dapat membuat acara dengan waktu mulai dan berakhir yang spesifik sekaligus menambahkan lokasi dan tautan panggilan WhatsApp ke acara tersebut.

Fitur ini akan membantu Komunitas yang perlu menjadwalkan beberapa acara. Tidak jelas kapan WhatsApp akan meluncurkannya untuk semua pengguna di seluruh dunia. 

Namun, jika Anda pengguna Android dan tidak sabar menunggu peluncuran publik, bisa dapat mendaftar ke program beta untuk mencobanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
