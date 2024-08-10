Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Motor Turun Tipis pada Semester I 2024, Honda Ungkap Biang Keroknya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |12:01 WIB
Penjualan Motor Turun Tipis pada Semester I 2024, Honda Ungkap Biang Keroknya
Penjualan motor turun tipis pada semester I 2024, Honda ungkap biang keroknya. (Dok Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan sepeda motor pada semester I 2024 mencapai 3,1 jutaan. Angka itu turun tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan motor pada semester I 2024 mencapai 3.170.994 unit. Sementara penjualan yang sama pada 2023 sebanyak 3.201.930 unit.

PT Astra Honda Motor (AHM) ikut mengomentari turunnya penjualan sepeda motor, walaupun tipis. General Manager Corporate Communication PT AHM, Ahmad Muhibbudin menyebut penurunan penjualan motor tak sampai 1 persen. Ini berbeda dibandingkan dengan penurunan penjualan yang terjadi pada mobil. 

"(Penurunan-red) market motor itu tidak sebesar roda empat. Alhamdulillah memang terjadi penurunan tapi sangat tipis sekali kalau compare dengan periode yang sama atau semester I tahun lalu. Market turun 0,97, ini di Januari-Juni," ujar Muhibbudin di Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (8/8/2024). 

Ia pun mengungkapkan, penjualan Honda turun hingga 4,1 persen pada semester I 2024 dibandingkan periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Ini lebih besar dibandingkan market yang hanya turun 0,97 persen. 

Meskipun penurunannya mencapai 4,1 persen, Muhibbudin menyebut, total penjualan Honda mencapai 2,4 juta unit dari total keseluruhan sebanyak 3,1 juta. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
