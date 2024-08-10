Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Hentikan Pemesanan Cybertruck Varian Termurah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |16:46 WIB
Tesla Hentikan Pemesanan Cybertruck Varian Termurah
Tesla hentikan pemesanan untuk Cybertruck verian termurah. (Reuters)
SAN FRANCISCO - Tesla telah tidak menerima pesanan untuk Cybertruck versi termurah yang dibanderol 61 ribu dolar AS atau sekitar Rp972 jutaan (kurs Rp15.945 per USD). Namun, Tesla menerima pesanan untuk Cybertruck yang dibanderol 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,594 miliar.

Melansir Reuters, Sabtu (10/8/2024), para investor memantau ketat suplai dan demand Cybertruck. CEO Tesla Elon Musk juga tengah berencana melakukan pengembangan dan memproduksi kendaraan tersebut hingga 200 ribu per tahun. 

Pada Oktober lalu, Musk mengatakan Tesla telah memiliki 1 juta reservasi untuk truk tersebut. 

Beberapa pelanggan telah mengindikasikan mereka menunggu versi yang lebih murah karena harganya lebih tinggi dan jarak tempuh lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya.

"Ini menunjukkan bahwa permintaan jauh lebih sedikit daripada satu juta truk," kata analis Guidehouse Insights Sam Abuelsamid kepada Reuters. 

Cybertruck terjual hampir 4.800 unit pada bulan Juli, yang merupakan catatan tertinggi. Menurut Cox Automotive, ini menjadikan Cybertruck sebagai kendaraan terlaris di AS dengan harga lebih dari 100 ribu dolar AS. 

"Mereka telah menjual lebih dari 16.000 sejauh ini, tetapi mempertahankan volume tinggi pada titik harga tersebut akan menjadi tantangan," kata juru bicara Cox.

Pengiriman Cybertruckyang memiliki desain eksterior trapesium tidak konvensional yang terinspirasi film "Blade Runner" dan bodi baja tahan karat dimulai pada November 2023 setelah bertahun-tahun tertunda dan peningkatan produksi yang sulit. 

 

