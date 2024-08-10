Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Laku Keras, Penjualan Chery Meningkat pada Juli 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |19:29 WIB
Laku Keras, Penjualan Chery Meningkat pada Juli 2024
Laku keras, penjualan Chery naik 30 persen
A
A
A

JAKARTA - Chery Holding Group mencatat penjualan sebanyak 195.759 unit pada Juli 2024. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 30,1% secara year on year. 

Dari jumlah tersebut, Chery mengekspor 90.281 unit yang meningkat 16,8% secara tahunan. Sementara penjualan kendaraan energi baru (NEV) melonjak menjadi 45.370 unit. Angka menunjukkan peningkatan tahun ke tahun sebesar 254,5%.

"Pertumbuhan luar biasa Chery Group pada Juli 2024, yang ditandai dengan peningkatan signifikan di berbagai segmen, menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap Chery terus meningkat di seluruh dunia," ujar Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024). 

Ia melanjutkan, di Indonesia, kontribusi konsumen sangatlah besar, terlihat dari kesuksesan Omoda E5 sebagai mobil listrik terlaris pada semester pertama 2024. 

"Pada GIIAS, berhasil meraih peningkatan penjualan, mencapai 75% dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Rifkie. 

 

