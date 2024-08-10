Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BMW Recall hingga 100 Ribu Mobil Gara-Gara Masalah Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |14:04 WIB
BMW Recall hingga 100 Ribu Mobil Gara-Gara Masalah Ini
BMW recall hingga 100 ribu unit mobil gara-gara masalah ini. (Reuters)
JAKARTA - BMW mengumumkan penarikan kembali (recall) terhadap ratusan ribu unit crossover dan sedan di Amerika Serikat (AS). Recall ini terkait adanya masalah pada motor starter. 

Badan Keselamatan Transportasi Lalu Lintas Jalan Raya Nasional AS (NHTSA) menyebutkan, BMW melakukan recall terhadao 105.558 crossover dan sedan. BMW akan mengeluarkan pembaruan perangkat lunak untuk memperbaiki masalah terkait motor starter yang dapat menjadi terlalu panas

Recall ini berdampak terhadap berbagai model. Itu termasuk untuk model Seri X5, X7, 3, dan 7. 

"Jika motor starter rusak, upaya berulang kali untuk menyalakan kendaraan dapat menyebabkan motor starter menjadi terlalu panas akibat kelebihan beban listrik," kata NHTSA, melansir Reuters, Sabtu (10/8/2024). 

Menurut regulator keselamatan otomotif, dealer akan memperbarui perangkat lunak kendaraan secara gratis. Surat pemberitahuan kepada pemilik diharapkan akan dikirimkan melalui pos pada akhir September mendatang.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
