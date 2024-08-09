Dukung Kesiapan Operasi IKN, XL Axiata Terus Tingkatkan Kualitas Jaringan







BALIKPAPAN - Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan yang baru telah siap beroperasi dalam waktu dekat. Bahkan, pemerintah berencana melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-79 RI, 17 Agustus 2024 mendatang di sana. Untuk itu, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) juga terus meningkatkan kualitas jaringan di area IKN seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan, yang dalam setahun terakhir mencapai lebih dari 300%.



Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, mengatakan, pada periode setahun terakhir, aktivitas pembangunan di kawasan IKN semakin hari semakin masif. Hal tersebut tentu ikut meningkatkan trafik XL Axiata, hingga mencapai lebih dari 300%.

"Untuk itu, selain berfokus meningkatkan kualitas jaringan di dalam area IKN, kami juga meningkatkan kualitas jaringan pada titik-titik pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung IKN seperti jalan tol, bandara, rumah sakit, hotel, dan fasilitas pendukung lainnya bekerja sama dengan pihak Otorita IKN," kata Darmayusa dalam keterangannya, Jumat (9/8/2024).





Ia menambahkan, guna memberikan kemudahan dan mendukung kesuksesan Upacara Peringatan HUT RI ke-79 di IKN, XL Axiata secara khusus memperkuat jaringan dengan menambah 3 unit Mobile BTS (MBTS). Ketiganya ditempatkan di sekitar lokasi berlangsungnya upacara, berkoordinasi dengan pihak Otorita IKN. Sebelumnya, di area proyek pembangunan IKN, XL Axiata telah menempatkan 4 unit MBTS.

"XL Axiata juga telah menyiapkan 3 BTS, serta menambah lagi 2 BTS Makro termasuk jaringan in door yang telah terpasang di Swissotel Nusantara. Secara keseluruhan, kini XL Axiata telah menyediakan total 12 BTS di area ring 1 IKN," bebernya.