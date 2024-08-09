Honda Jual Seribu Motor saat GIIAS 2024, Model Mana Terlaris?

Honda jual seribu unit saat GIIAS 2024, model mana terlaris. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menjual sekitar 1.000 unit sepeda motor selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Honda BeAT dan Stylo menjadi model yang terlaris.

"Jadi kemarin itu kita di angka seribuan," kata General Manager Public Relations PT AHM, Ahmad Muhibbudin di Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) malam.

Diketahui, pada GIIAS 2024, AHM membawa 3 model yaitu motor listrik Honda EM1 e:, motor gede CB650R Neo Sport Cafe, dan Honda CRF1100L Africa Twin 2024.

Muhibbudin mengungkapkan alasan pihaknya membawa motor big bike pada GIIAS 2024. Itu karena pengunjung GIIAS 2024 umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas.

"Sebenarnya kalau GIIAS itu profiling pamerannya ke lebih mid high ya. Kita kemarin hadir dengan motor-motor big bike, motor-motor premium sehingga otomatis konsumen yang datang ke sana juga nanyain big bike," ujarnya.

Meski begitu, pihaknya juga melayani skutik, seperti BeAT, Vario, dan Stylo, meski tidak dipajang di GIIAS 2024. Bahkan motor-motor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap penjualan.