HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tarif Pajak Motor Honda ADV Semua Tahun dan Tipe

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |14:13 WIB
Tarif Pajak Motor Honda ADV Semua Tahun dan Tipe
Tarif pajak motor Honda ADV semua tahun dan tipe. (Honda)
A
A
A

JAKARTA - Tarif pajak motor Honda ADV 160 semua tahun dan tipe bakal diulas dalam artikel ini. Honda ADV 160 meluncur pada 2022. 

Kehadiran ADV 160 merupakan generasi terbaru dari seri ADV sebelumnya yakni ADV 150. Honda ADV menggunakan mesin 4-langkah, DOHC 4 katup berkapasitas 156,9 cc. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 11,8 kW pada 8.500 RPM dan torsi hingga 14,7 Nm pada 6.500 RPM. 

Secara dimensi, ADV 160 memiliki panjang 1.950 mm, lebar 763 mm, tinggi 1.196 mm dengan jarak sumu roda 1.324 mm. 

ADV 160 memiliki tangki berkapasitas 8,1 liter. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 45 km per liter. 

ADV 160 tersedia dalam varian ABS dan CBS. Sementara untuk harian warnya adalah tough matter brown, tough matte red, tough matte black, dan wough matte white untuk tipe ABS. Pilihan warna untuk ADV CBS antara lain dynamic grey, dynamic white, dynamic red, dan dynamic black. 

Untuk harganya, ADV 160 CBS dibanderol Rp36,565 juta sementara ADV 160 ABS dibanderol Rp39,610 juta. Harga tersebut berstatus on the road Jakarta. 

 

