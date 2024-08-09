Rizki Juniansyah Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Ternyata Suka Motoran, Intip Potretnya

JAKARTA - Atlet angkat besi Indonesia, Rizki Juniansyah, berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024.

Rizki merebut medali emas setelah mengukuhkan total angkatan 354 kg di South Paris Arena 6, Paris, Prancis, Jumat (9/8/2024) dini hari WIB di nomor 73 kg putra.

Sosok Rizki pun menjadi sorotan setelah menjadi berhasil menyumbangkan medali emas kedua bagi Indonesia pada Olimpiade Paris 2024.

Di balik kehidupannya sebagai seorang atlet angkat besi, ternyata Rizki juga memiliki ketertarikan terhadap otomotif, terutama sepeda motor.

Atlet angkat besi Rizki Juniansyah (Instagram/@rjuniansyah_)

Pemuda berusia 21 tahun ini beberapa kali mengunggah momen dirinya tengah mengendarai atau berpose dengan sepeda motor pada akun Instagram pribadinya @rjuniansyah_.

Tampak ia pernah mengunggah foto dirinya tengah mengendarai motor trail. Dari penelusuran, Jumat (9/8/2024), cukup banyak foto Rizki dengan motor trail. Mulai dari KTM SX, Kawasaki KX, hingga Beta 300 RR.

Selain itu, ia pernah memposting saat berpose dengan motor sport Aprilian RSV4. Rizki juga pernah mengunggah dirinya saat mengendarai Yamaha XMax.