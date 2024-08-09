Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diikuti 8.430 Peserta, Honda Gelar Kontes Layanan Nasional 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |12:57 WIB
Diikuti 8.430 Peserta, Honda Gelar Kontes Layanan Nasional 2024
Diikuti 8.430 peserta, Honda gelar Kontes Layanan Nasional 2024. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2024. Kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-15 ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Kontes yang mengusung tema "Kolaborasi Satu Hati untuk Indonesia, Lebih Dekat, Lebih Hangat" ini diikuti 8.430 konstestan dari seluruh jaringan sepeda motor Honda di Indonesia. Para peserta diseleksi di regional masing-masing, berkolaborasi dengan 29 main dealer sepeda motor Honda. 

Peserta yang berhasil lolos ke tahap penjurian nasional di Jakarta berjumlah sebanyak 203 orang. Mereka menjadikan ajang ini sebagai wadah berbagi best practices, melakukan inovasi layanan konsumen, dan meningkatkan keterampilan dalam rangka memberikan pengalaman konsumen yang memuaskan dan berkesan.

KLHN 2024 melombakan tujuh kategori, yaitu Front Line People Reguler, Front Line People Wing/Big Wing, Pimpinan Jaringan Honda Reguler Dealer, Pimpinan Jaringan Honda Wing/Big Wing Dealer, Deliveryman Reguler Dealer, Deliveryman Wing/Big Wing Dealer, dan Customer Retention Officer.

General Manager Honda Customer Care (HC3) AHM, Antok Yuniarso mengatakan, Kontes Layanan Honda Nasional merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik kepada konsumen setia Honda. Melalui kegiatan ini, AHM ingin menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendekatan personal dalam setiap interaksi dengan konsumen.

"Ini menjadi salah satu upaya kami untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan standar layanan sesuai kebutuhan konsumen yang kian beragam, menciptakan pengalaman interaksi dengan konsumen yang lebih baik dan menyenangkan. Kami berharap semua pihak akan semakin terinspirasi untuk terus berkomitmen dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi, tetapi melebihi harapan konsumen,” ujar Antok di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064378/honda_odyssey-d8lp_large.jpg
Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/53/3064107/honda_spacy_125-Rw7C_large.jpg
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061382/honda_brio_satya-tCwf_large.jpg
Penjualan Honda Naik pada Agustus 2024, Brio Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3061017/motor_listrik_honda_em1_e-ErUZ_large.jpg
Motor Listrik Honda EM1 Didiskon hingga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/53/3058975/servis_motor-WzrO_large.jpg
Hari Pelanggan Nasional, Ada Diskon Servis Motor Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3058006/honda_hr_v_hybrid_2025-Ss8y_large.jpg
Honda HR-V Hybrid 2025 Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement