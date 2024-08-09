Diikuti 8.430 Peserta, Honda Gelar Kontes Layanan Nasional 2024

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Kontes Layanan Honda Nasional (KLHN) 2024. Kegiatan yang sudah memasuki tahun ke-15 ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen.

Kontes yang mengusung tema "Kolaborasi Satu Hati untuk Indonesia, Lebih Dekat, Lebih Hangat" ini diikuti 8.430 konstestan dari seluruh jaringan sepeda motor Honda di Indonesia. Para peserta diseleksi di regional masing-masing, berkolaborasi dengan 29 main dealer sepeda motor Honda.

Peserta yang berhasil lolos ke tahap penjurian nasional di Jakarta berjumlah sebanyak 203 orang. Mereka menjadikan ajang ini sebagai wadah berbagi best practices, melakukan inovasi layanan konsumen, dan meningkatkan keterampilan dalam rangka memberikan pengalaman konsumen yang memuaskan dan berkesan.

KLHN 2024 melombakan tujuh kategori, yaitu Front Line People Reguler, Front Line People Wing/Big Wing, Pimpinan Jaringan Honda Reguler Dealer, Pimpinan Jaringan Honda Wing/Big Wing Dealer, Deliveryman Reguler Dealer, Deliveryman Wing/Big Wing Dealer, dan Customer Retention Officer.

General Manager Honda Customer Care (HC3) AHM, Antok Yuniarso mengatakan, Kontes Layanan Honda Nasional merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik kepada konsumen setia Honda. Melalui kegiatan ini, AHM ingin menegaskan pentingnya kolaborasi dan pendekatan personal dalam setiap interaksi dengan konsumen.

"Ini menjadi salah satu upaya kami untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan standar layanan sesuai kebutuhan konsumen yang kian beragam, menciptakan pengalaman interaksi dengan konsumen yang lebih baik dan menyenangkan. Kami berharap semua pihak akan semakin terinspirasi untuk terus berkomitmen dalam memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi, tetapi melebihi harapan konsumen,” ujar Antok di Jakarta, Kamis (8/8/2024).