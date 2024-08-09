Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Siapkan Motor Listrik Baru, Harganya Lebih Murah dari EM1?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:10 WIB
Honda Siapkan Motor Listrik Baru, Harganya Lebih Murah dari EM1?
Honda siapkan motor listrik baru, harganya lebih murah dari EM1? (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) bakal meluncurkan motor listrik baru. Motor listrik itu akan menjadi alternatif selain model yang sudah dipasarkan saat itu, yaitu Honda EM1 : dan EM1: Plus.

"Dalam waktu dekat kita sedang menyiapkan model baru. Segera kami infokan. Perkiraan semester 2. Motor listrik untuk melengkapi pilihan selain EM1," ujar General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhibbuddin di Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (8/8/2024). 

Diketahui, saat ini Honda menawarkan EM1 : dan EM1: Plus. Keduanya dibanderol Rp40 juta dan Rp40,5 juta. 

EM1 e: dibekali baterai berkapasitas 50.26 V 26.1 Ah yang dapat menempuh jarak 41,1 kilometer. Untuk performa, motor penggeraknya dapat menghasilkan tenaga 1,7 kW dengan kecepatan maksimal 45 km/jam. 

Lalu, apakah motor listrik baru yang disiapkan AHM memiliki kapasitas baterai lebih besar? 

"Enggak bisa ngomong detail dulu yang pasti ini akan melengkapi pilihan konsumen yang ingin motor Honda, EV-nya Honda," ujar Muhibbudin.

Ia menjelaskan, mengenai harganya, nantinya akan diumumkan ketika motor tersebut akan diluncurkan. "Harga biasanya akan diumumkan segera menjelang hari H. Karena banyak faktor yang mempengaruhi harga," tuturnya.

Muhibbudin menyebut, market motor listrik saat ini tengah berkembang. Banyak orang mencari model yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064378/honda_odyssey-d8lp_large.jpg
Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/53/3064107/honda_spacy_125-Rw7C_large.jpg
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061382/honda_brio_satya-tCwf_large.jpg
Penjualan Honda Naik pada Agustus 2024, Brio Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3061017/motor_listrik_honda_em1_e-ErUZ_large.jpg
Motor Listrik Honda EM1 Didiskon hingga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/53/3058975/servis_motor-WzrO_large.jpg
Hari Pelanggan Nasional, Ada Diskon Servis Motor Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3058006/honda_hr_v_hybrid_2025-Ss8y_large.jpg
Honda HR-V Hybrid 2025 Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement