Honda Siapkan Motor Listrik Baru, Harganya Lebih Murah dari EM1?

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) bakal meluncurkan motor listrik baru. Motor listrik itu akan menjadi alternatif selain model yang sudah dipasarkan saat itu, yaitu Honda EM1 : dan EM1: Plus.

"Dalam waktu dekat kita sedang menyiapkan model baru. Segera kami infokan. Perkiraan semester 2. Motor listrik untuk melengkapi pilihan selain EM1," ujar General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhibbuddin di Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Diketahui, saat ini Honda menawarkan EM1 : dan EM1: Plus. Keduanya dibanderol Rp40 juta dan Rp40,5 juta.

EM1 e: dibekali baterai berkapasitas 50.26 V 26.1 Ah yang dapat menempuh jarak 41,1 kilometer. Untuk performa, motor penggeraknya dapat menghasilkan tenaga 1,7 kW dengan kecepatan maksimal 45 km/jam.

Lalu, apakah motor listrik baru yang disiapkan AHM memiliki kapasitas baterai lebih besar?

"Enggak bisa ngomong detail dulu yang pasti ini akan melengkapi pilihan konsumen yang ingin motor Honda, EV-nya Honda," ujar Muhibbudin.

Ia menjelaskan, mengenai harganya, nantinya akan diumumkan ketika motor tersebut akan diluncurkan. "Harga biasanya akan diumumkan segera menjelang hari H. Karena banyak faktor yang mempengaruhi harga," tuturnya.

Muhibbudin menyebut, market motor listrik saat ini tengah berkembang. Banyak orang mencari model yang sesuai dengan kebutuhan mereka.