Ada Mercedes-Benz G-Class Versi Lego, Harganya Rp4 Jutaan

JAKARTA - Perusahaan mainan asal Denmark, Lego, merilis model terbaru untuk merayakan hari jadi Mercedes-Benz G-Class yang ke-45 tahun. Model ini dihadirkan dengan 2.891 keping lego yang dijual Rp4 jutaan.

Melansir Carscoops, Jumat (9/8/2024), mainan yang membutuhkan keterampilan dalam merakit ini merupakan persembahan Lego terhadap pencinta Mercedes-Benz. Rakitan tersebut memiliki desain yang kokoh dan berdimensi kotak menyerupai bentuk aslinya.

Menariknya, sejumlah kepingan menggunakan pelat yang memberikan kesan kokoh pada mainan rakitan ini. Untuk menghadirkan kesan nyata, terdapat fender flare yang menonjol, bumber yang kekar, dan ban serep yang menggantung di pintu belakang.

Di balik kap, mainan ini memiliki mesin enam silinder segaris yang ‘berfungsi’ serta gearbox dengan pengaturan penggerak, netral, dan mundur. Keduanya digabungkan dengan dua kunci diferensial dan sistem kemudi fungsional.

Lego telah menyebar model Mercedes-Bens G-Class ini ke seluruh penjuru dunia dengan ukuran panjang 16,5 inci (43 cm), lebar 8 inci (20 cm), dan tinggi 8,5 inci (22 cm). Ini merupakan model premium untuk menghormati salah satu model mobil legendaris di dunia.