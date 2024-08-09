Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Mercedes-Benz G-Class Versi Lego, Harganya Rp4 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |18:08 WIB
Ada Mercedes-Benz G-Class Versi Lego, Harganya Rp4 Jutaan
Mercedes Benz G Class versi Leggo. (Carscoops)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan mainan asal Denmark, Lego, merilis model terbaru untuk merayakan hari jadi Mercedes-Benz G-Class yang ke-45 tahun. Model ini dihadirkan dengan 2.891 keping lego yang dijual Rp4 jutaan.

Melansir Carscoops, Jumat (9/8/2024), mainan yang membutuhkan keterampilan dalam merakit ini merupakan persembahan Lego terhadap pencinta Mercedes-Benz. Rakitan tersebut memiliki desain yang kokoh dan berdimensi kotak menyerupai bentuk aslinya.

Menariknya, sejumlah kepingan menggunakan pelat yang memberikan kesan kokoh pada mainan rakitan ini. Untuk menghadirkan kesan nyata, terdapat fender flare yang menonjol, bumber yang kekar, dan ban serep yang menggantung di pintu belakang.

Di balik kap, mainan ini memiliki mesin enam silinder segaris yang ‘berfungsi’ serta gearbox dengan pengaturan penggerak, netral, dan mundur. Keduanya digabungkan dengan dua kunci diferensial dan sistem kemudi fungsional.

Lego telah menyebar model Mercedes-Bens G-Class ini ke seluruh penjuru dunia dengan ukuran panjang 16,5 inci (43 cm), lebar 8 inci (20 cm), dan tinggi 8,5 inci (22 cm). Ini merupakan model premium untuk menghormati salah satu model mobil legendaris di dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064590/lampu_indikator_gambar_kunci_pada_dashboard_mobil-PcFs_large.jpg
Kenapa Lampu Indikator Gambar Kunci di Mobil Menyala? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/52/3057702/dashboard_mobil-tx07_large.jpg
Wajib Diketahui, Ini Arti Lampu Indikator Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/52/3053486/citroen-7tlK_large.jpg
Strategi Citroen Melawan Stigma Mobil Eropa Selalu Mahal  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048558/booth_toyota_di_giias_2024-pKzc_large.jpg
10 Merek Mobil Terlaris Juli 2024, Toyota Masih Teratas dan BYD Beri Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/52/3048551/giias_2024-UkS1_large.jpg
Capai 74.160 Unit, Penjualan Mobil Sepanjang Juli 2024 Turun Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/52/3047372/special_report_hybrid-aBZX_large.jpeg
SPECIAL REPORT : Tak Ada Insentif untuk Mobil Hybrid
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement