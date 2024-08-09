Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tak Hanya Insentif, Luhut Ungkap Kunci Percepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:13 WIB
Tak Hanya Insentif, Luhut Ungkap Kunci Percepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik
Tak hanya insentif, Luhut ungkap kunci percepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik. (Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bukan cuma insentif yang diperlukan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Hal ini seperti dilakukan banyak negara dalam pembentukan ekosistem kendaraan listrik.

Luhut menegaskan, sebuah negara memerlukan investor yang bersedia bekerja sama untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Hal ini akan mempermudah dan mempercepat infrastruktur yang dibutuhkan dalam mempercepat era elektrifikasi.

"Kita tidak dapat bersaing lagi dengan negara-negara tetangga hanya sekadar insentif. Tak hanya insentif, tapi kredibilitas dan kepercayaan menjadi faktor kunci yang harus kita pertahankan," kata Luhut seperti dikutip dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/8/2024).

Hal ini disampaikan Menko Marves saat menghadiri peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium di Kendal, Jawa Tengah. Menurutnya, hal tersebut sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain yang terbukti sukses dalam mencapai era elektrifikasi.

"Ini saya kira yang coba banyak dicontoh oleh banyak negara sekarang ini. Tapi kita harus konsisten dalam dua hal, yaitu dari legal dan policy (kebijakan). Kita harus konsisten itu," ujar Luhut.

Kemudian, Luhut lantas mengatakan pentingnya investasi pabrik bahan anoda baterai lithium oleh PT Indonesia BTR New Energy Material di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah karena telah menggunakan teknologi tercanggih.

 

