HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penyebab Oli Mobil Berkurang, Tanpa Keluar Asap dan Bocor

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |14:52 WIB
Penyebab Oli Mobil Berkurang, Tanpa Keluar Asap dan Bocor
Penyebab oli mobil berkurang tanpa keluar asap dan bocor. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tak jarang ditemukan kondisi oli mesin mobil cepat berkurang. Hal ini pun sering menimbulkan masalah pada kendaraan. 

Sebenarnya, ada beberapa penyebab oli mobil cepat berkurang. Bahkan dalam beberapa kasus, ini tidak disertai indikasi keluar asap dari knalpot dan bocor. 

Berkurangnya volume oli mesin karena pemakaian merupakan hal wajar. Biasanya volume oli akan menguap sekitar 10 persen dari total volume saat ganti oli. 

Namun, jika oli cepat berkurang bukanlah hal wajar. Lalu, apa penyebabnya? 

Melansir laman Suzuki, Jumat (9/8/2024), kualitas oli mesin mobil yang kurang bagus juga bisa menjadi penyebab oli mesin mobil cepat berkurang. 

Diketahui, oli berfungsi sebagai pelumas untuk menahan gesekan antar bagian pada mesin mobil. Kualitas oli mesin ini juga bermacam-macam, ada yang bagus dan ada tidak.

Oli berkualitas bagus tidak akan cepat panas ketika digunakan. Dengan begitu, mesin mobil juga tidak akan cepat panas, serta oli juga akan awet dan tidak cepat berkurang.

Namun sebaliknya, jika oli kualitasnya kurang bagus, akan cepat sekali menjadi panas sehingga cepat berkurang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
