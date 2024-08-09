Benarkah Toyota Kijang Bukan Nama Hewan tapi Berasal dari Singkatan? Ini Penjelasannya

Benarkah Toyota Kijang Bukan Nama Hewan tapi Berasal dari Singkatan? Ini Penjelasannya (Foto Dokumen Toyota)

JAKARTA- Benarkah Toyota Kijang bukan nama hewan tapi berasal dari sebuah singkatan? ini penjelasannya yang jarang orang ketahui.

Adapun, Toyota Kijang memiliki kecepatan yang cukup jauh. Untuk itu, calon pemilik kendaraan berfikir dinamakannya Toyota Kijang dikarenakan lincah saat mengendarainya seperti hewan.

Lantas, benarkah Toyota Kijang bukan nama hewan tapi berasal dari sebuah singkatan? ini penjelasannya:

Lahirnya Toyota Kijang ini merupakan bagian dari Program Kendaraan Bermotor Niaga Serbaguna (KNBS) pada masa pemerintahan orde baru sejak awal 1970 an.

Tujuan program ini adalah menciptakan sebuah kendaraan niaga produksi dalam negeri yang harapannya dapat dijual dengan harga terjangkau sehingga dapat dibeli oleh masyarakat untuk transportasi dan distribusi barang.

Kebijakan pemerintahan Soeharto ini disambut baik oleh sejumlah pabrikan mobil seperti Datsun, Volkswagen, General Motors, hingga Toyota.

Sebagai wujud program KNBS Presiden Soeharto, Toyota kemudian meluncurkan Toyota Kijang. Nama Kijang dalam nama mobil buatan Toyota ini merupakan akronim dari “Kerjasama Indonesia-Jepang”.