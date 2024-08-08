Harley-Davidson Bakal Luncurkan Moge Murah Lagi, Harganya Rp40 Jutaan

JAKARTA - Harley-Davidson merupakan sebuah sepeda motor yang menjadi lambang kesuksesan bagi sebagian orang di Indonesia. Motor gede alias moge asal Amerika Serikat itu biasanya dimiliki kalangan atas karena harganya yang sangat tinggi.

Namun, Harley-Davidson melebarkan sayapnya dengan berusaha menjangkau kalangan masyarakat kelas menengah. Caranya, mereka berkolaborasi dengan salah satu produsen asal India, yaitu Hero MotoCorp, untuk meluncurkan moge harga terjangkau.

Harley-Davidson dan Hero MotoCorp meluncurkan X440 yang menjadi moge paling murah yang dijual oleh brand berlogo burung elang itu. Untuk tahap awal, motor itu hanya dibuat di India dan dipasarkan khusus di sana.

Hadirnya X440 menyedot perhatian konsumen dengan jumlah pemesanan hingga puluhan ribu unit hanya dalam waktu satu bulan. Berkaca dari kesuksesan tersebut, Harley-Davidson bersama Hero MotoCorp kabarnya sedang mempersiapkan model kedua yang akan kembali dipasarkan dengan harga terjangkau.

Melansir Greatbiker, kedua perusahaan itu akan meluncurkan Nightster 440 yang akan dijual 100 ribu bath atau setara Rp45 jutaan. Motor ini dirancang dengan basis yang sama seperti X440, tapi penampilannya akan dibuat lebih sporty dengan posisi duduk yang berbeda.

Selain itu, akan diberikan penyesuaian pada sektor kaki-kaki agar membuat motor ini dapat melaju dengan lebih lincah. Motor ini dibangun sesuai karakter moge Harley-Davidson pada umumnya, yakni bergaya touring dengan mengusung gaya falt trancker terinspirasi dari XR 1200.