Chief Talk Okezone : Alva Optimis Penjualan Motor Listrik Tembus Ratusan Ribu Unit Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik demi menekan emisi karbon. Saat ini, kendaraan listrik baik motor dan mobil sudah cukup marak.

CEO Alva, Purbaja Pantja, mengungkapkan bagaimana perkembangan motor listrik saat ini. Ia mengaku optimis dengan keberadaan motor listrik di Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia merupakan salah satu konsumen sepeda motor terbesar dengan jumlah 6 juta unit per tahun.

"Kalau kita lihat dari perkembangan motor listrik di Indonesia saya selalu optimis. Mengenai industri motor, Indonesia adalah salah satu konsumen terbesar di motor jumlahnya sekitar 6 juta per tahun," kata Purbaja dalam talkshow Chief Talk di Okezone TV.

Ia menyebut, hingga tahun lalu populasi motor listrik di Indonesia mencapai sekitar 50 ribu unit. Jumlah tersebut termasuk besar untuk motor listrik yang baru mulai marak beberapa tahun belakangan.

Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan penjualan, angka tersebut masih terbilang kecil. Karena itu, ia menargetkan bisa mencapai ratusan ribu pada tahun depan.

"Tahun ini kita menargetkan ini bisa mencapai dari yang dobel digit thousand ke triple digit thousand," ujarnya.

Ia cukup optimis dengan target itu. Terlebih pemerintah juga mendukung peralihan kendaraan konvensional ke motor listrik dengan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta.