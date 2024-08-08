Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Chief Talk Okezone : Alva Optimis Penjualan Motor Listrik Tembus Ratusan Ribu Unit Tahun Depan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:32 WIB
Chief Talk Okezone : Alva Optimis Penjualan Motor Listrik Tembus Ratusan Ribu Unit Tahun Depan
CEO Alva Purbaja Pantja optimis penjualan motor listrik tembus ratusan ribu unit tahun depan. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong peralihan dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik demi menekan emisi karbon. Saat ini, kendaraan listrik baik motor dan mobil sudah cukup marak. 

CEO Alva, Purbaja Pantja, mengungkapkan bagaimana perkembangan motor listrik saat ini. Ia mengaku optimis dengan keberadaan motor listrik di Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia merupakan salah satu konsumen sepeda motor terbesar dengan jumlah 6 juta unit per tahun. 

"Kalau kita lihat dari perkembangan motor listrik di Indonesia saya selalu optimis. Mengenai industri motor,  Indonesia adalah salah satu konsumen terbesar di motor jumlahnya sekitar 6 juta per tahun," kata Purbaja dalam talkshow Chief Talk di Okezone TV. 

Ia menyebut, hingga tahun lalu populasi motor listrik di Indonesia mencapai sekitar 50 ribu unit. Jumlah tersebut termasuk besar untuk motor listrik yang baru mulai marak beberapa tahun belakangan. 

Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan penjualan, angka tersebut masih terbilang kecil. Karena itu, ia menargetkan bisa mencapai ratusan ribu pada tahun depan. 

"Tahun ini kita menargetkan ini bisa mencapai dari yang dobel digit thousand ke triple digit thousand," ujarnya. 

Ia cukup optimis dengan target itu. Terlebih pemerintah juga mendukung peralihan kendaraan konvensional ke motor listrik dengan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement