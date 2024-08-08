Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Diam-Diam Daftarkan 2 Motor Matic Baru, Diduga Lead dan Dio

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |10:53 WIB
Honda Diam-Diam Daftarkan 2 Motor Matic Baru, Diduga Lead dan Dio
Honda Lead 125 (Thai Honda.co.th)
A
A
A

JAKARTA - Honda mendaftarkan dua desain paten sekaligus untuk produk baru mereka di Indonesia. Hal itu terkuak dalam berita resmi desain industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Republik Indonesia (RI).

Dalam laman DGIP Kementerian Hukum dan HAM RI, dua model skutik tersebut masuk dalam desain industri No 42/DI/2024 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024. Terlihat dua skutik dengan desain gambot didaftarkan Honda Motor Co., LTD, yang beralamat di Minami-Aoyama, Minato, Tokyo, Jepang.

Motor pertama yang didaftarkan memiliki desain yang sama seperti Honda Lead 125 yang dipasarkan di Thailand. Sementara model lainnya memiliki bentuk yang serupa dengan Honda Dio yang dijual di pasar Filipina.

Berdasarkan desain paten yang beredar, kedua motor matik baru Honda ini mengusung desain modern dan futuristik. Lampu depan LED dengan desain split yang mirip Honda Vario memberikan tampilan yang segar dan sporty.

Menariknya, salah satu motor memiliki desain serupa dengan Vario 160 yang sangat populer di Indonesia. Itu diperlihatkan pada tampilan depan yang sporty dan bodi yang padat dengan lekukan tajam.

Sebagai informasi, Honda Lead 125 di Thailand dilengkapi mesin Enhanced Smart Power (eSP+) 125cc yang efisien dan bertenaga. Teknologi ini membantu mengurangi gesekan di mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064378/honda_odyssey-d8lp_large.jpg
Spesifikasi Honda Odyssey, Mobil MPV Mewah Rizky Ridho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/53/3064107/honda_spacy_125-Rw7C_large.jpg
Honda Spacy 125 Baru Dibanderol Rp18 Jutaan, Konsumsi BBM Tembus 55 Km per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061382/honda_brio_satya-tCwf_large.jpg
Penjualan Honda Naik pada Agustus 2024, Brio Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3061017/motor_listrik_honda_em1_e-ErUZ_large.jpg
Motor Listrik Honda EM1 Didiskon hingga Rp11 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/53/3058975/servis_motor-WzrO_large.jpg
Hari Pelanggan Nasional, Ada Diskon Servis Motor Honda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3058006/honda_hr_v_hybrid_2025-Ss8y_large.jpg
Honda HR-V Hybrid 2025 Segera Meluncur, Intip Spesifikasinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement