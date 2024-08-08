Honda Diam-Diam Daftarkan 2 Motor Matic Baru, Diduga Lead dan Dio

JAKARTA - Honda mendaftarkan dua desain paten sekaligus untuk produk baru mereka di Indonesia. Hal itu terkuak dalam berita resmi desain industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Republik Indonesia (RI).

Dalam laman DGIP Kementerian Hukum dan HAM RI, dua model skutik tersebut masuk dalam desain industri No 42/DI/2024 yang diterbitkan pada 7 Agustus 2024. Terlihat dua skutik dengan desain gambot didaftarkan Honda Motor Co., LTD, yang beralamat di Minami-Aoyama, Minato, Tokyo, Jepang.

Motor pertama yang didaftarkan memiliki desain yang sama seperti Honda Lead 125 yang dipasarkan di Thailand. Sementara model lainnya memiliki bentuk yang serupa dengan Honda Dio yang dijual di pasar Filipina.

Berdasarkan desain paten yang beredar, kedua motor matik baru Honda ini mengusung desain modern dan futuristik. Lampu depan LED dengan desain split yang mirip Honda Vario memberikan tampilan yang segar dan sporty.

Menariknya, salah satu motor memiliki desain serupa dengan Vario 160 yang sangat populer di Indonesia. Itu diperlihatkan pada tampilan depan yang sporty dan bodi yang padat dengan lekukan tajam.

Sebagai informasi, Honda Lead 125 di Thailand dilengkapi mesin Enhanced Smart Power (eSP+) 125cc yang efisien dan bertenaga. Teknologi ini membantu mengurangi gesekan di mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi.