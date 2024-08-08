Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

4 Fakta Mazda di GIIAS 2024, 60 Persen Konsumen Beli Cash

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:16 WIB
4 Fakta Mazda di GIIAS 2024, 60 Persen Konsumen Beli Cash
4 fakta menarik Mazda di GIIAS 2024, 60 persen konsumen beli cash. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Mazda Indonesia membukukan 833 surat pemesanan kendaraan (SPK) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD Tangerang, pada 18-28 Juli. Dari pagelaran GIIAS 2024, ada sejumlah fakta menarik dari Mazda Indonesia. 

1. Beli Cash

Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 persen konsumen membeli mobil Mazda secara tunai. 

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, selaku APM Mazda di Indonesia, Ricky Thio, mengungkapkan sebanyak 60 persen konsumen menggunakan metode pembayaran tunai dan sisanya kredit. 

"Metode pembelian mobil Mazda selama GIIAS 2024 adalah 60 persen cash dan 40 persen kredit. Ini membuktikan orang Indonesia mampu membeli secara cash ya," kata Ricky di Mazda Indonesia Headquarter, Jakarta, belum lama ini. 

Menurut Ricky, ini merupakan hal menarik. Itu karena Mazda tidak menawarkan model yang bermain di segmen low cost green car (LCGC). 

"Ini menarik karena Mazda tidak memiliki line up seperti LCGC atau low segment ya dan rata-rata segment kelas atas," ucap Ricky.

2. CX-5 Terlaris

Pada GIIAS 2024, Mazda Indonesia membukukan 833 SPK. Mazda CX-5 menjadi yang terlaris dengan terjual sebanyak 237 unit atau 28,5 persen dari total penjualan. 

Berikutnya adalah Mazda CX-3 dengan 223 unit (26,8%), Mazda 3 Hatchback terjual 134 unit (16,1%), Mazda CX-60 laku 106 uni (12,7%), dan Mazda CX-30 sebanyak 46 unit (5,5%). 

 

Halaman:
1 2
      
