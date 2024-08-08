Uji Kemampuan BYD M6 Mengaspal Jakarta-Bandung, MPV Listrik Pertama di RI Buatan China!

JAKARTA - Menguji kemampuan BYD M6 mengaspal dengan rute Jakarta-Bandung via Subang, Jawa Barat. BYD M6 mobil listrik buatan China yang menjadi mobil Multi Purpose Electric Vehicle (MPEV) pertama di Indonesia. Okezone berkesempatan menguji kemampuan BYD M6 yang resmi diluncurkan pada event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang pada 17 Juli 2024.

Perjalanan ke Jakarta-Bandung via Subang dimulai dari diler BYD HAKA Auto Cibubur yang terletak di Jl Alternatif Cibubur No 41, Jatikarya, Kecamatan Jakasampurna, Kota Bekasi Jawa Barat. Okezone diberi kesempatan menjajal BYD M6 Superior 6-Seater/Captain Seat berwarna Crystal White dengan baterai dalam keadaan penuh 100% dengan jarak tempuh yang tertera 530 kilometer (km) karena dibekali baterai LFP Blade Battery berkapasitas 71,8 kWh. Tenaga yang dihasilkan dengan kapasitas baterai tersebut mencapai 150 kW dengan torsi 310 Nm.

Mobil ini mempunyai 3 mode berkendara, yaitu normal, sport, dan eco. Okezone pun memilih mode berkendara normal. Saat memasuki ke dalam mobil BYD M6 langsung terlihat interior kabin yang luas dan nuansa mobil keluarga sangat kental. Sebab, BYD M6 dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga di Indonesia. Kursinya pun bisa diatur maju mundur depan belakang dan atas bawah dengan pengaturan elektrik. Selain itu, setir sudah mengusung tilt dan telescopic yang memudahkan pengemudi mengaturnya.

Interior BYD M6 (Okezone/Dani Jumadil)

Tak ingin lama-lama, pedal gas pun langsung diinjak untuk merasakan kemampuan BYD M6 ini. Perjalanan dimulai dengan menyusuri jalan raya dengan kecepatan rata-rata 40 kilometer (km) per jam. Saat memasuki jalan tol menuju Bandung via Subang, kecepatan ditambah hingga mencapai 100 hingga 120 km per jam. Tak ada kendala saat bermanuver dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Mobil tetap stabil dikemudikan sebab memiliki perangkat peredam yang memadukan MacPherson Strut bagian depan dan Multi link belakang, membuat mobil ini memiliki kestabilan yang sangat maksimal saat dikemudikan meski dihadang beberapa jalan yang rusak, berlubang dan bergelombang di jalan tol menuju Bandung via Subang.

Meski udara sedang panas di luar, semburan angin dingin dari AC BYD M6 ini juga membuat pengemudi nyaman. Kemampuan BYD M6 kembali diuji saat keluar jalan tol menuju Bandung lewat Subang. Memasuki kawasan ini menuju Ciater, jalanan menanjak, naik turun hingga penuh tikungan menjadi ujian kemampuan BYD M6. Mengaspal di jalan yang penuh tantangan, performa BYD M6 diuji mulai dari kawasan Cagak, tanjakan Emen, Ciater hingga Dago, Kabupaten Bandung, namun masih bertenaga saat kembali mendaki jalanan yang curam.

Untuk masalah keamanan, BYD M6 ini mempunyai teknologi canggi terutama fitur ADAS (Advance Driving Assistance System) yang dapat mencegah kecelakaan akibat pengemudi yang lengah. ADAS yang disematkan pada setiap unit BYD menggunakan berbagai macam sensor, seperti kamera, radar, ultrasonic, dan banyak sensor lainnya. Dalam hal ini, BYD sangat memperhatikan faktor keamanan unitnya untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang.

Teknologi ADAS pada BYD M6 berisi fitur-fitur canggih, seperti AEB (Automotive Engine Breaks) atau Pengereman Darurat Otomatis. Peran AEB penting dalam keselamatan dengan menggunakan sensor kamera dan empat radar parkir belakang untuk memantau jalan di depan. Begitupun ketika stop and go di jalan menanjak, fitur Hill Hold Control (HHC) mampu menahan BYD M6 agar tidak mundur. Hal ini membuat pengendara tidak khawatir di jalan menanjak.