Vivo V40 dan V40 Pro Resmi Meluncur dengan Kamera Baru dan Peningkatan Kapasitas Baterai

BRAND smartphone vivo resmi meluncurkan dua perangkat barunya, vivo V40 dan V40 Pro, dengan peningkatan substansial pada kapasitas baterai, namun tetap mempertahankan bodi yang sangat tipis. Kedua perangkat ini juga mendapatkan desain dan kamera baru, dibandingkan seri sebelumnya.

Dilansir GSM Arena, seperti pendahulunya, V30, vivo V40 juga menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3, sementara vivo V40 Pro membuat lompatan besar ke depan dan kini memiliki chip Dimensity 9200+, yang jauh lebih bertenaga daripada Dimensity 8200 yang mendukung tiga ponsel vivo V Pro sebelumnya.

Vivo V40 dan V40 Pro memiliki dimensi yang sama (164,2 x 74,9 x 7,58 mm) dan layar yang sama - AMOLED 6,78” dengan kecepatan refresh hingga 120 Hz dan resolusi 2.800 x 1.260 piksel.

Layar kini mencapai kecerahan puncak 4.500 nits, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan panel berukuran sama pada seri V30. Panel ini memiliki lubang punch untuk kamera tunggal Samsung ISOCELL JN1 50 MP.

Bagian belakang V40 Pro memiliki kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX921, kamera potret telefoto 50 MP dengan sensor Sony IMX816, dan kamera ultra lebar 50 MP dengan sensor yang tidak disebutkan namanya.

V40 versi standar dilengkapi dengan dua kamera yang terinspirasi oleh konstelasi bintang Gemini menurut pernyataan perusahaan – kamera utama 50 MP dan kamera ultra lebar 50 MP.

Kamera utama memiliki OIS, dan AI Aura Light Portrait yang diaktifkan oleh lampu kilat LED berbentuk cincin.

Ponsel ini dilengkapi Funtouch OS 14, yang berbasis pada Android 14. Perusahaan menjanjikan "pengalaman lancar selama 50 bulan," yang menunjukkan lamanya dukungan perangkat lunak. Selain itu, baterainya dijanjikan dapat melakukan 1.600 siklus penuh dan mempertahankan setidaknya 80% dari kapasitas aslinya, sehingga memperpanjang masa pakai ponsel.