Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Harga Motor Bekas Rp 3 Jutaan 2024, dari Beat hingga Mio

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |18:50 WIB
Daftar Harga Motor Bekas Rp 3 Jutaan 2024, dari Beat hingga Mio
Daftar harga motor bekas Rp3 jutaan, dari Honda Beat hingga Yamaha Mio. (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar harga motor bekas Rp 3 jutaan bakal diulas dalam artikel ini. Motor bekas yang beredaran di pasar harganya beragam. Tak sedikit yang dibanderol sekitar Rp3 jutaan. 

Motor bekas bisa menjadi pilihan bagi mereka yang mencari kendaraan roda dua dengan budget terbatas. Modelnya pun beragam, ada skutik maupun bebek. 

Namun, jika membeli motor bekas harga Rp3 jutaan, pastinya unit tersebut keluaran tahun lawas. Bahkan ada juga yang sudah tidak diproduksi. 

Jika berminat, berikut daftar harga motor bekas Rp 3 jutaan, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli daring, Rabu (7/8/2024) : 

1. Yamaha Mio Sporty 2010

Yamaha Mio Sporty 2010 menjadi salah satu rekomendasi motor bekas harga Rp3 jutaan. Mio merupakan motor andalan dari Yamaha. 

Sejak pertama kali dipasarkan pada 2008 lalu, motor ini menjadi pilihan masyarakat. Motor Yamaha Mio Sporty 2010 menggunakan mesin 4 stroke SOHC 2 katup, berpendingin udara, silinder tunggal. 

Mesin ini menghasilkan tenaga 7,14 kw pada 8.000 RPM dan torsi maksimum 7,84 Nm pada 7.000 RPM. 

2. Honda Beat 2012

Motor bekas harga Rp3 jutaan lainnya adalah Honda Beat lansiran 2012. Motor sejuta umat ini digandrungi banyak orang. 

Honda Beat 2012 menggunakan mesin SOHC 1 silender dua klep. Mesin ini menghasilkan tenaga 8,52 PS pada 8.000 RPM dan torsi 0,89 kgf.m. 

Motor yang terkenal irit ini selalu menjadi pilihan pada masanya. Bahkan hingga sekarang, Honda Beat masih terus diproduksi dengan rutin mendapatkan penyegaran secara berkala.

3. Suzuki Nex 2012

Rekomendasi berikutnya adalah motor skutik keluaran Suzuki yakni Nex. Motor Suzuki Nex lansiran 2012 dibanderol sekitar Rp3 jutaan. 

Untuk spesifikasinya, motor ini menggunakan mesin 4 langkah 1 silinder pendingin udara. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 94 PS pada 8.800 RPM dan torsi maksimal 8,7 Nm pada 6.500 RPM. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement