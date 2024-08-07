Daftar Harga Motor Bekas Rp 3 Jutaan 2024, dari Beat hingga Mio

Daftar harga motor bekas Rp3 jutaan, dari Honda Beat hingga Yamaha Mio. (Ilustrasi/Dok Okezone)

JAKARTA - Daftar harga motor bekas Rp 3 jutaan bakal diulas dalam artikel ini. Motor bekas yang beredaran di pasar harganya beragam. Tak sedikit yang dibanderol sekitar Rp3 jutaan.

Motor bekas bisa menjadi pilihan bagi mereka yang mencari kendaraan roda dua dengan budget terbatas. Modelnya pun beragam, ada skutik maupun bebek.

Namun, jika membeli motor bekas harga Rp3 jutaan, pastinya unit tersebut keluaran tahun lawas. Bahkan ada juga yang sudah tidak diproduksi.

Jika berminat, berikut daftar harga motor bekas Rp 3 jutaan, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli daring, Rabu (7/8/2024) :

1. Yamaha Mio Sporty 2010

Yamaha Mio Sporty 2010 menjadi salah satu rekomendasi motor bekas harga Rp3 jutaan. Mio merupakan motor andalan dari Yamaha.

Sejak pertama kali dipasarkan pada 2008 lalu, motor ini menjadi pilihan masyarakat. Motor Yamaha Mio Sporty 2010 menggunakan mesin 4 stroke SOHC 2 katup, berpendingin udara, silinder tunggal.

Mesin ini menghasilkan tenaga 7,14 kw pada 8.000 RPM dan torsi maksimum 7,84 Nm pada 7.000 RPM.

2. Honda Beat 2012

Motor bekas harga Rp3 jutaan lainnya adalah Honda Beat lansiran 2012. Motor sejuta umat ini digandrungi banyak orang.

Honda Beat 2012 menggunakan mesin SOHC 1 silender dua klep. Mesin ini menghasilkan tenaga 8,52 PS pada 8.000 RPM dan torsi 0,89 kgf.m.

Motor yang terkenal irit ini selalu menjadi pilihan pada masanya. Bahkan hingga sekarang, Honda Beat masih terus diproduksi dengan rutin mendapatkan penyegaran secara berkala.

3. Suzuki Nex 2012

Rekomendasi berikutnya adalah motor skutik keluaran Suzuki yakni Nex. Motor Suzuki Nex lansiran 2012 dibanderol sekitar Rp3 jutaan.

Untuk spesifikasinya, motor ini menggunakan mesin 4 langkah 1 silinder pendingin udara. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 94 PS pada 8.800 RPM dan torsi maksimal 8,7 Nm pada 6.500 RPM.