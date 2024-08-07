5 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp30 sampai 40 Jutaan

Berikut 5 rekomendasi mobil bekas harga Rp30 sampai Rp40 jutaan. (Freepik)

JAKARTA - Mobil bekas dengan harga kisaran Rp30 sampai 40 jutaan bisa menjadi pilihan yang menarik. Jika memiliki budget terbatas, mobil bekas dengan rentang harga demikian bisa dilirik.

Modelnya juga cukup beragam. Ada banyak mobil bekas yang dibanderol dengan kisaran harga Rp30 sampai Rp40 jutaan.

Namun, perlu diingat, mobil dengan budget tersebut umumnya keluaran tahun lawas. Kondisi mesinnya juga perlu diperhatikan agar tidak boncos saat membelinya.

Berikut 8 mobil bekas harga Rp30 sampai 40 jutaan yang dihimpun Okezone, sebagaimana dirangkum dari situs jual beli online, Rabu (7/8/2024) :

1. Hyundai Avega

Hyundai Avega bisa menjadi pilihan jika mencari mobil bekas dengan rentang harga Rp30 sampai Rp40 jutaan. Di pasaran banyak yang memasarkan Hyundai Avega bekas. Umumnya keluaran 2007 hingga 2010.

Hyundai Avega merupakan city car 1.500 cc. Mobil ini dilengkapi mesin G4EK. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga tenaga 93 dk pada 5.500 RPM dan torsi 132 Nm pada 2.900 RPM.

2. Honda City Type Z

Rekomendasi berikutnya adalah Honda City Type Z. Mobil ini di pasaran dibanderol sekitar Rp35-40 jutaan.

Honda City Type Z dilengkapi mesin 1.5L D15B SOHC Vtec. Mobil ini juga dikenal irit pada masanya.