Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp30 sampai 40 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:47 WIB
5 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp30 sampai 40 Jutaan
Berikut 5 rekomendasi mobil bekas harga Rp30 sampai Rp40 jutaan. (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mobil bekas dengan harga kisaran Rp30 sampai 40 jutaan bisa menjadi pilihan yang menarik. Jika memiliki budget terbatas, mobil bekas dengan rentang harga demikian bisa dilirik.

Modelnya juga cukup beragam. Ada banyak mobil bekas yang dibanderol dengan kisaran harga Rp30 sampai Rp40 jutaan. 

Namun, perlu diingat, mobil dengan budget tersebut umumnya keluaran tahun lawas. Kondisi mesinnya juga perlu diperhatikan agar tidak boncos saat membelinya. 

Berikut 8 mobil bekas harga Rp30 sampai 40 jutaan yang dihimpun Okezone, sebagaimana dirangkum dari situs jual beli online, Rabu (7/8/2024) : 

1. Hyundai Avega

Hyundai Avega bisa menjadi pilihan jika mencari mobil bekas dengan rentang harga Rp30 sampai Rp40 jutaan. Di pasaran banyak yang memasarkan Hyundai Avega bekas. Umumnya keluaran 2007 hingga 2010. 

Hyundai Avega merupakan city car 1.500 cc. Mobil ini dilengkapi mesin G4EK. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga tenaga 93 dk pada 5.500 RPM dan torsi 132 Nm pada 2.900 RPM.

2. Honda City Type Z

Rekomendasi berikutnya adalah Honda City Type Z. Mobil ini di pasaran dibanderol sekitar Rp35-40 jutaan.  

Honda City Type Z dilengkapi mesin 1.5L D15B SOHC Vtec. Mobil ini juga dikenal irit pada masanya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/52/3055623/daihatsu_rocky-VC06_large.jpeg
Segini Harga Mobil Rocky Bekas, Termurah di Bawah Rp150 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/52/3055103/daihatsu_taruna-8pFS_large.jpg
Segini Kisaran Harga Mobil Taruna Bekas, Paling Murah di Bawah Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/52/3052983/toyota_rush-tZrI_large.jpg
Segini Harga Mobil Toyota Rush Bekas, Mulai dari Rp88 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/52/3034752/honda_hrv-CSK3_large.jpg
Segini Harga Beli Mobil Bekas Honda HR-V Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/52/3032051/daihatsu_sigra-VSW8_large.jpg
Segini Harga Mobil Bekas Daihatsu Sigra, Paling Murah Rp80 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/52/3027207/mobil-7UmC_large.jpg
5 Mobil Sedan Bekas yang Harganya di Bawah 30 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement