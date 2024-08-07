Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sambut HUT RI, Rp8 Juta Bisa Bawa Pulang Mobil Listrik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:38 WIB
Sambut HUT RI, Rp8 Juta Bisa Bawa Pulang Mobil Listrik
Mobil listrik (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mobil listrik menjadi fokus utama pemerintah demi memperbaiki kualitas udara yang semakin memburuk akibat tingginya emisi. Karena itu, setiap produsen yang menawarkan kendaraan listrik berusaha meningkatkan penjualan dengan berbagai cara, salah satunya dengan diskon.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan penetrasi pada mobil listrik dengan menerapkan insentif bagi yang sudah dirakit secara lokal dan memiliki nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimal 40 persen.

Menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia, Wuling menghadirkan diskon. Ada sejumlah program yang ditawarkan bagi seluruh lini model mobil listrik produsen asal China itu.

"Kami menghadirkan berbagai penawaran menarik mulai dari down payment ringan dan free maintenance untuk pembelian mobil ICE. Selain itu, untuk pembelian EV juga ada lifetime core ev components warranty, gratis charging device, dan extensive free maintenance,” kata Sales Operations Manager Wuling Motors, Edison, dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024). 

Sebagai informasi, Wuling saat ini memiliki tiga model mobil listrik, yaitu Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV. Seluruh kendaraan ramah lingkungan itu sudah dirakit secara lokal, di Cikarang, Jawa Barat, dengan TKDN di atas 40 persen.

Khusus menyambut HUT Ke-79 RI, konsumen cukup membayar uang muka sebesar Rp8 juta untuk membawa pulang mobil listrik Wuling. Lalu, ada tiga penawaran lainnya mulai dari garansi komponen inti EV seumur hidup yang meliputi Power Battery, Drive Motor, dan Motor Control Unit.

 

Halaman:
1 2
      
