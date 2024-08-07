Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Cheat GTA San Andreas Android dan PC Lengkap: Karakter, Kendaraan Hingga Senjata

David Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |16:25 WIB
Daftar Cheat GTA San Andreas Android dan PC Lengkap: Karakter, Kendaraan Hingga Senjata
GTA San Andreas.
JAKARTA - GTA San Andreas tetap menjadi salah satu game paling populer dengan komunitas pemain yang besar. Karena kualitas grafis dan pengalaman bermain yang diberikan oleh game produksi Rockstar Games ini sangat menarik bagi para pemainnya.

Rockstar selaku pembuat game GTA membolehkan pada pemainnya untuk mengguanakan Cheat. Bagi para pemain yang ingin menambahkan sentuhan, dan pengalaman baru pada permainan mereka, cheat selalu menjadi pilihan menarik.

Berikut adalah daftar cheat GTA San Andreas android dan PC lengkap untuk karakter, kendaraan, senjata dan suasana:

PC

  • Wanted Level 6 Bintang = LJSPQK
  • Wanted Level Bertambah 2 Bintang = OSRBLHH
  • Wanted Level Berkurang = ASNAEB
  • Mobil Kebal = JCNRUAD
  • Mobil Meledak Semua = CPKTNWT
  • Perahu Terbang = FLYINGFISH
  • Mobil Terbang = RIPAZHA
  • NOS = SPEEDFREAK
  • Mobil Melayang ketika ditabrak = BUBBLECARS
  • Mobil Transparan = WHEELSONLYPLEASE
  • Mobil Hitam = IOWDLAC
  • Mobil Pink = LLQPFBN
  • Lampu Lalu Lintas Hijau = ZEIIVG
  • Lalu Lintas Agresif = YLTEICZ
  • Lalu Lintas Beater = BGKGTJH
  • Lalu Lintas Sepi = GHOSTTOWN
  • Lalu Lintas Mobil Desa = EVERYONEISPOOR
  • Lalu Lintas Mobil Sport = EVERYONEISRICH
  • Bunuh Diri = SZCMAWO
  • Respek Maksimal = WORSHIPME
  • Badan Berotot = BUFFMEUP
  • Gerak Cepat = SPEEDITUP
  • Gerak Lambat = SLOWITDOWN
  • Waktu Berjalan Cepat = YSOHNUL
  • Efek Adrenalin = ANOSEONGLASS
  • Selalu Tengah Malam = NIGHTPROWLER
  • Selalu Jam 9 Malam = OFVIAC
  • Teman dengan 9 mm = SJMAHPE
  • Teman dengan Roket = ROCKETMAYHEM
  • Badai Petir = CWJXUOC
  • Badai = SCOTTISHSUMMER
  • Hujan = AUIFRVQS
  • Berkabut = CFVFGMJ
  • Mendung = ALNSFMZO
  • Terik = TOODAMNHOT
  • Cerah = PLEASANTLYWARM
  • Karnaval = CRAZYTOWN
  • Kinky = BEKKNQV
  • Gang di Kota = BIFBUZZ
  • Kekacauan Kota = STATEOFEMERGENCY
  • Elvis = BLUESUEDESHOES
  • Desa = BMTPWHR
  • Pejalan Kaki Bentrok = AJLOJYQY
  • Pejalan Kaki Bersenjata = FOOOXFT
  • Pejalan Kaki Menyerang dengan Senjata = BGLUAWML
     

      
