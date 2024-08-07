Telkomsel Ciptakan Ekosistem Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab

JAKARTA - Telkomsel mengajak semua pihak menjalankan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) dengan menjaga keberlangsungan bisnis selaras dengan pelestarian bumi.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan bahwa ekosistem digital harus selaras dengan keamanan melalui ragam inisiatif bagi setiap penggunanya.

"Dengan pemberdayaan sosial, serta menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab melalui ragam inisiatif," ujarnya saat menggelar kegiatan Media Gathering Nasional 2024 di Kantor Telkom Smart Office Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki Hamsat Bramono menambahkan bahwa Telkomsel sangat berterima kasih kepada para jurnalis yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan.

"Selama hampir tiga dekade, Telkomsel dan media telah bekerja sama dalam berbagai aspek, mulai dari pemberitaan hingga dukungan inovasi yang berkelanjutan," kata dia,

Media Gathering Nasional 2024 ini, kata Saki, tidak hanya menjadi bentuk apresiasi rekan jurnalis dan media, tetapi juga sebagai sebuah kesempatan untuk saling berbagi wawasan. "Dan memperkuat sinergi dalam mendorong kemajuan ekosistem digital di Indonesia,” tuturnya.



(Fakhrizal Fakhri )