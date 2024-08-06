Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Hadirkan New GR Yaris, Perkuat Ekosistem Motorsport GAZOO Racing 

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:45 WIB
Toyota Hadirkan New GR Yaris, Perkuat Ekosistem Motorsport GAZOO Racing 
Toyota Astra Motor (TAM) perkenalkan GAZOO Racing (GR) line-up terbaru GR Pure yakni New GR Yaris pada GIIAS 2024 (Foto: Dok Toyota)
Tangerang- PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan GAZOO Racing (GR) line-up terbarunya yaitu New GR Yaris. Ini merupakan evolusi dari model sebelumnya pada perhelatan otomotif terbesar di Indonesia yakni Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang sukses digelar pada Juli 2024 kemarin, di ICE BSD City, Tangerang.

Setelah sukses memperkenalkan 13 model GR di Indonesia, PT Toyota-Astra Motor (TAM) juga kembali memperkuat ekosistem utama brand GR yakni Motorsport, Community, dan Product. Pada momen tersebut, Toyota umumkan pengembangan kompetisi e-Motorsport TOYOTA GAZOO Racing (TGR) GT Cup. 

Ada kategori baru yang memungkinkan pembalap untuk mengikuti kualifikasi di GR Zone seluruh Indonesia sehingga memperluas peluang pembalap virtual junior untuk berkompetisi.

toyo 2
PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkuat 3 pilar brand GR yakni Motorsport, Community, dan Product untuk menyebarkan Joy of GR for Everyone  (Foto: Dok Toyota)

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengatakan,  TAM mengapresiasi penerimaan masyarakat terhadap brand GR yang sangat positif di Indonesia. 

“Kami berusaha untuk terus menghadirkan ever-better cars, serta menyediakan ekosistem yang lengkap bagi pelanggan GR di Indonesia. Di momen GIIAS 2024, semangat Pushing the limits for Better kita tunjukkan lewat New GR Yaris yang mendapat upgrade signifikan,” katanya.

Toyota Perkuat Ekosistem yang Menunjang 3 Pilar Utama Brand GR

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Hiroyuki Oide menjelaskan, PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali memperkuat 3 pilar brand GR yakni Motorsport, Community, dan Product untuk menyebarkan Joy of GR for Everyone. 

“Baik melalui kegiatan balap dan komunitas, maupun produk-produk yang dipasarkan,” ujarnya.

      
