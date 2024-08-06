Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Hadirkan All-New Yaris Cross Sebagai SUV EV Pertama, Segini Harganya!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:45 WIB
Toyota Hadirkan All-New Yaris Cross Sebagai SUV EV Pertama, Segini Harganya!
Toyota hadirkan All-New Yaris Cross sebagai SUV EV pertama. (Foto: dok Toyota)
JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) hadirkan kendaraan elektrifikasi pertama di segmen medium SUV yakni All-New Yaris Cross. Mobil dengan 5-Seater medium SUV ini diluncurkan sebagai solusi mobilitas bagi para jiwa petualang yang high performance, fuel efficient, dan fun to drive, yang diperkuat dengan kenyamanan dan fungsionalitas terbaik di kelasnya.

All-New Yaris Cross dengan style adventure ini  hadir tak hanya melengkapi line-up Hybrid EV Toyota di Indonesia namun juga  bertujuan untuk mempertahankan dominasi Toyota di pasar SUV Tanah Air dengan pilihan model yang semakin lengkap.

President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda mengatakan, industri otomotif Indonesia mulai memasuki era elektrifikasi. Ditandai dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang mengarah pada penggunaan teknologi elektrifikasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.

“Toyota menyambut positif langkah ini dengan menghadirkan produk-produk elektrifikasi yang memiliki pilihan teknologi lengkap. Mulai dari Hybrid EV, Plug-in Hybrid EV, hingga Battery EV dengan pilihan model yang semakin banyak dan affordable. Sekarang, kami kembali hadirkan full Hybrid EV pertama di B-segment lewat All-New Yaris Cross, yang juga melengkapi line-up SUV Toyota di Indonesia,” ujarnya.

Mengusung konsep “Solid & Dynamic”,  All-New Yaris Cross menawarkan tampilan outstanding berkarakter khas SUV Toyota modern dan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior.

Dari sisi eksteriornya menampilkan voluminous body yang berisi dan gagah, dengan garis-garis karakter khas mengekspresikan penampilan solid dan tangguh. Dari depan, siluet tajam bersama dengan grille trapezoidal atas dan bawah dengan ukuran berbeda, mengekspresikan penampilan yang semakin gagah dan berwibawa.

Tak hanya dari segi desain saja yang menawan, All-New Yaris Cross juga disematkan sederet advance safety feature yang memberikan rasa tenang saat berkendara.

Seluruh tipe Urban SUV ini dilengkapi dengan Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Monitor (BSM), hingga Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam glove box.

      
