Dukung Pelaksanaan HUT Ke-79 RI, Telkomsel Siapkan Jaringan Broadband 5G Terdepan di IKN

JAKARTA – Telkomsel mendukung program pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan HUT Ke-79 RI bertema “Nusantara Baru Indonesia Maju”, yang akan berlangsung pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dukungan tersebut diwujudkan melalui kesiapan jaringan telekomunikasi dan pelayanan di IKN.

Untuk mendukung kenyamanan layanan telekomunikasi di IKN, Telkomsel telah menyiapkan dan menghadirkan 49 Base Transceiver Station (BTS) teknologi terkini 5G dan 4G di IKN, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan wilayah pendukung lainnya.

Telkomsel juga telah memastikan konektivitas bagi para pelanggan yang akan memasuki wilayah IKN dengan mengoptimalkan jaringan di dua kota penyangga IKN yakni Balikpapan dan Samarinda. Upaya ini mencakup 10 area khusus seperti bandara, pusat perbelanjaan, penginapan, dan jalan utama yang menghubungkan kedua kota dengan IKN.

“Dengan memastikan optimalisasi jaringan broadband terdepan, kami berkomitmen untuk memberikan kenyamanan akses komunikasi di Ibu Kota Nusantara serta mendukung transformasi digital di berbagai sektor termasuk dalam rangka mewujudkan visi IKN menjadi kota berkelanjutan di dunia yang memiliki kapabilitas smart city berbasiskan teknologi masa depan,” kata Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna dalam keterangan pers yang dirilis, Senin, (8/5/2024).

“Langkah ini selaras dengan visi dan misi Telkomsel untuk menghadirkan layanan terdepan yang memberdayakan masyarakat, serta mendukung pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang mampu menjadi penggerak ekonomi Indonesia secara berkelanjutan."

Tak hanya itu, untuk mendukung kelancaran komunikasi dan memberikan pengalaman digital yang optimal, Telkomsel juga telah menyiapkan ketersediaan beragam produk dan layanan digital dengan menghadirkan pusat layanan pelanggan, termasuk booth di area kedatangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan GraPARI Nusantara yang terletak di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN.