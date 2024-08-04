iPhone 16 Bakal Diluncurkan 10 September, Ini Bocorannya

APPLE diperkirakan akan merilis seri iPhone 16 pada September 2024, dan menurut kabar baru yang beredar lini terbaru ponsel ini akan diluncurkan pada 10 September. Iphone 16 siperkirakan akan mulai dijual pada 20 September.

Meskipun peluncurannya masih sebulan lagi, sejumlah bocoran dan rumor telah memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan dari perangkat yang akan datang tersebut.

Dilansir Gizmochina, gambar iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Max telah mengungkap pilihan warna seri baru tersebut. iPhone 16 dasar akan memiliki pilihan warna putih, bukan kuning, dan iPhone 15 Pro Max akan hadir dengan nuansa warna yang sedikit lebih gelap dari pendahulunya. Anda dapat melihat gambar unit tiruan iPhone 16 dan 16 Pro Max di sini. Model dasar juga mengadopsi tata letak kamera vertikal untuk mendukung video spasial.

Menurut laporan sebelumnya, iPhone 16 Pro Max mungkin dilengkapi dengan layar besar berukuran 6,9 inci. Kecerahan puncak juga diharapkan lebih ditingkatkan. Beberapa rumor juga mengklaim bahwa batas layar akan menjadi lebih tipis dari pendahulunya (dari 1,55 mm menjadi 1,15 mm).

Dalam hal kinerja, iPhone 16 Pro dan Pro Max kemungkinan akan dilengkapi dengan chip A18 Pro, yang tidak hanya akan memiliki daya CPU lebih besar daripada A17 Pro, tetapi juga akan mampu menjalankan tugas AI pada perangkat dengan lebih baik. Chip A18 Pro disebut-sebut dibuat dengan proses 3nm generasi ke-2 milik TSMC.