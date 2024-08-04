Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Bakal Diluncurkan 10 September, Ini Bocorannya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |19:00 WIB
iPhone 16 Bakal Diluncurkan 10 September, Ini Bocorannya
iPhone 16.
A
A
A

APPLE diperkirakan akan merilis seri iPhone 16 pada September 2024, dan menurut kabar baru yang beredar lini terbaru ponsel ini akan diluncurkan pada 10 September. Iphone 16 siperkirakan akan mulai dijual pada 20 September.

Meskipun peluncurannya masih sebulan lagi, sejumlah bocoran dan rumor telah memberikan gambaran tentang apa yang diharapkan dari perangkat yang akan datang tersebut.

Dilansir Gizmochina, gambar iPhone 16 dan iPhone 16 Pro Max telah mengungkap pilihan warna seri baru tersebut. iPhone 16 dasar akan memiliki pilihan warna putih, bukan kuning, dan iPhone 15 Pro Max akan hadir dengan nuansa warna yang sedikit lebih gelap dari pendahulunya. Anda dapat melihat gambar unit tiruan iPhone 16 dan 16 Pro Max di sini. Model dasar juga mengadopsi tata letak kamera vertikal untuk mendukung video spasial.

Menurut laporan sebelumnya, iPhone 16 Pro Max mungkin dilengkapi dengan layar besar berukuran 6,9 inci. Kecerahan puncak juga diharapkan lebih ditingkatkan. Beberapa rumor juga mengklaim bahwa batas layar akan menjadi lebih tipis dari pendahulunya (dari 1,55 mm menjadi 1,15 mm).

Dalam hal kinerja, iPhone 16 Pro dan Pro Max kemungkinan akan dilengkapi dengan chip A18 Pro, yang tidak hanya akan memiliki daya CPU lebih besar daripada A17 Pro, tetapi juga akan mampu menjalankan tugas AI pada perangkat dengan lebih baik. Chip A18 Pro disebut-sebut dibuat dengan proses 3nm generasi ke-2 milik TSMC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/16/3182940//iphone_air-WmGr_large.jpg
Apple Dilaporkan Tunda Peluncuran Versi Terbaru iPhone Air, Imbas Permintaan Rendah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182724//ilustrasi-Th61_large.jpg
Apple dan Google Bahas Kesepakatan Rp16,6 Triliun untuk Peningkatan AI pada Siri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182260//apple-OJ1l_large.jpg
Apple Sematkan AI di Fitur Siri pada Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182023//ilustrasi-7hsu_large.jpg
Ini Cara Melacak iPhone yang Hilang Tanpa Menggunakan iCloud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/16/3181647//ilustrasi-CYpv_large.jpg
Apple Kembangkan MacBook Murah dengan Prosesor iPhone, Bakal Meluncur Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180879//iphone_18_pro-LSpa_large.jpg
iPhone 18 Pro Dikabarkan Tak Punya Warna Hitam, Ini Penggantinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement