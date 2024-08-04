iPhone 17 Dirumorkan Bakal Miliki Kamera Selfie 24MP

JAKARTA – iPhone 16 belum diluncurkan namun bocoran dan rumor terkait lini iPhone 17, yang kemungkinan akan diumumkan pada September, sudah banyak terdengar. Salah satu rumor adalah bahwa semua model iPhone 17 akan dilengkapi kamera swafoto 24MP, yang kini dibenarkan oleh analis Jeff Pu.

Dilansir GSM Arena, Pu membagikan bagan dalam catatan penelitian untuk bank investasi Haitong, yang mengindikasikan bahwa semua model iPhone 17 akan memiliki kamera depan 24MP dengan lensa 6P. Pada Januari, analis populer Ming-Chi Kuo juga mengklaim bahwa seri iPhone 17 akan dilengkapi kamera swafoto 24MP.

Peluncuran jajaran iPhone 17 masih setahun lagi, dan rencana dapat berubah sewaktu-waktu, tetapi karena berbagai sumber mengklaim bahwa semua model dalam seri tersebut akan dilengkapi kamera swafoto 24MP, hal itu mungkin saja terjadi.

Sementara itu bocoran baru dari lini iPhone 16 menyebutkan bahwa kapasitas baterai model iPhone 16 Pro dan Pro Max bakal lebih besar.

iPhone 16 Pro kemungkinan akan memiliki baterai 3.577mAh, yang merupakan peningkatan 9% dari baterai iPhone 15 Pro yang berkapasitas 3.274mAh. Di sisi lain, kapasitas baterai iPhone 16 Pro Max mungkin hanya meningkat 5%, dari 4.441mAh pada iPhone 15 Pro Max menjadi 4.676mAh.

(Rahman Asmardika)