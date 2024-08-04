SPECIAL REPORT: Cincin Pintar, Alat Pembayaran di Jari Anda

JAKARTA – Bayangkan membayar belanjaan atau makanan yang dibeli hanya dengan ketukan jari tanpa perlu mengeluarkan dompet atau ponsel. Atau mengakses layanan transportasi, seperti bus atau kereta komuter hanya dengan lambaian jemari yang simpel.

Dengan teknologi wearable cincin pintar atau smartring baru, hal-hal itu kini dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan, karena penggunaannya belum umum, cara ini mungkin akan membuat kasir, atau orang-orang terkejut dengan keunikan dan kecanggihannya.

Cincin pintar menjadi teknologi yang semakin populer dan digunakan secara luas dalam beberapa waktu belakangan. Samsung baru-baru ini meluncurkan Galaxy Ring, sementara ada juga Oura Ring yang populer di Inggris, selain juga brand lain seperti Helio Ring dari Amazfit dan Apple yang dikabarkan akan merilis produk smartringnya sendiri.

Sebagian besar fungsi smartring yang digunakan saat ini adalah untuk bidang kesehatan seperti melacak pola tidur, aktivitas fisik, dan bahkan faktor kesehatan seperti stres. Namun, kini fungsi smartring tampaknya akan menjadi lebih luas lagi, dengan pengujiannya sebagai salah satu metode pembayaran.

Sebuah perusahaan Inggris yang tidak terlalu dikenal merilis produk smartring yang minimalis, yang disebut sebagai MuchBetter. Tidak seperti produk sejenisnya, cincin pintar ini diluncurkan dengan harga murah, tidak memilki baterai, dan hanya memiliki satu fungsi: memfasilitasi pembayaran nirsentuh seperti kartu debit.

Juru bicara MuchBetter mengklaim bahwa cincin pintar milik perusahaannya lebih baik dari produk dari Samsung dan Oura, terlepas dari berbagai fitur yang ditawarkan wearable kedua perusahaan tersebut.

“Keduanya mahal untuk dibeli, baterainya cepat habis, dan meskipun keduanya menawarkan pelacakan kesehatan seperti langkah dan detak jantung, keduanya tidak menawarkan kemudahan terbesar bagi penggunanya – yaitu dapat melakukan pembayaran nirsentuh saat bepergian,” kata juru bicara tersebut kepada Mail Online.