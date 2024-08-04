Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Penyebab Mesin Mobil Tidak Bisa Distarter, Salah Satunya Gara-Gara Busi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |19:43 WIB
Ini Penyebab Mesin Mobil Tidak Bisa Distarter, Salah Satunya Gara-Gara Busi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA Mobil bagi sebagian orang merupakan bagian penting untuk mobilitas yang menunjang aktivitas mereka. Mobil perlu dirawat dengan baik dan jika ada kerusakan, penting untuk mengetahui penyebabnya.

Misalnya jika mobil sulit distarter, bisa jadi terdapat masalah pada komponen tertentu, yang seringkali tidak disadari oleh pemilik mobil. Dengan mengetahui berbagai penyebabnya, pemilik bisa lebih memahami tentang perawatan komponen mobil yang tepat.

Berikut ini berbagai hal yang bisa menjadi penyebab mobil sulit distarter, seperti dibagikan Suzuki:

1. Kerusakan di Bagian Dinamo Starter

Komponen pertama yang mungkin mengalami kerusakan yakni bagian dinamo starter. Inilah bagian yang rawan menjadi masalah dan perlu diperiksa jika mobil tidak bisa distarter.

Perlu dipahami bahwa fungsi utama dinamo starter adalah untuk menggerakkan kendaraan Anda, sehingga tentu akan bermasalah jika komponen ini rusak.

2. Aki Habis atau Mengalami Gangguan

Gangguan pada mesin mobil yang tidak bisa distarter bisa jadi karena masalah aki. Jika di tengah jalan mesin mobil tiba-tiba tidak berfungsi atau berhenti mendadak, maka bagian ini yang pentin untuk diperiksa.

Bisa jadi, aki mengalami kerusakan, kondisinya tidak bersih, atau justru aki mobil sudah habis masa pakainya.

3. Bagian Koil Rusak

Jika tidak ada masalah di bagian dinamo dan aki, maka selanjutnya bagian koil yang perlu diperiksa. Mobil akan sulit distarter jika komponen ini terlalu panas, sehingga perlu dipastikan bahwa kondisinya selalu stabil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183061//suzuki_access_125-30IX_large.jpg
Desainnya India Banget, Seberapa Laku Suzuki Access 125?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182814//suzuki_satria-SuHy_large.jpg
Tantangan Penjualan Motor Bebek di Tengah Dominasi Skutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182790//suzuki_e_access-yibw_large.jpg
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Listrik Tahun Depan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/15/3182643//suzuki_satria_f150-ZTMf_large.jpg
Suzuki Satria Baru Meluncur di Tengah Lesunya Pasar Motor Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/15/3182456//ilustrasi-Vvom_large.jpg
10 Tips Hemat Bensin Agar Kantong Tidak Bolong Saat Harga BBM Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182236//suzuki_satria-Up5x_large.jpg
Suzuki Satria FU Lahir Kembali, Dibanderol Rp30 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement