Ini Penyebab Mesin Mobil Tidak Bisa Distarter, Salah Satunya Gara-Gara Busi

JAKARTA – Mobil bagi sebagian orang merupakan bagian penting untuk mobilitas yang menunjang aktivitas mereka. Mobil perlu dirawat dengan baik dan jika ada kerusakan, penting untuk mengetahui penyebabnya.

Misalnya jika mobil sulit distarter, bisa jadi terdapat masalah pada komponen tertentu, yang seringkali tidak disadari oleh pemilik mobil. Dengan mengetahui berbagai penyebabnya, pemilik bisa lebih memahami tentang perawatan komponen mobil yang tepat.

Berikut ini berbagai hal yang bisa menjadi penyebab mobil sulit distarter, seperti dibagikan Suzuki:

1. Kerusakan di Bagian Dinamo Starter

Komponen pertama yang mungkin mengalami kerusakan yakni bagian dinamo starter. Inilah bagian yang rawan menjadi masalah dan perlu diperiksa jika mobil tidak bisa distarter.

Perlu dipahami bahwa fungsi utama dinamo starter adalah untuk menggerakkan kendaraan Anda, sehingga tentu akan bermasalah jika komponen ini rusak.

2. Aki Habis atau Mengalami Gangguan

Gangguan pada mesin mobil yang tidak bisa distarter bisa jadi karena masalah aki. Jika di tengah jalan mesin mobil tiba-tiba tidak berfungsi atau berhenti mendadak, maka bagian ini yang pentin untuk diperiksa.

Bisa jadi, aki mengalami kerusakan, kondisinya tidak bersih, atau justru aki mobil sudah habis masa pakainya.

3. Bagian Koil Rusak

Jika tidak ada masalah di bagian dinamo dan aki, maka selanjutnya bagian koil yang perlu diperiksa. Mobil akan sulit distarter jika komponen ini terlalu panas, sehingga perlu dipastikan bahwa kondisinya selalu stabil.