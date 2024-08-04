Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Pilihan dan Harga Tiket Bus Sleeper Jakarta-Malang, Bakal Bikin Perjalanan Jadi Nyaman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |16:52 WIB
6 Pilihan dan Harga Tiket Bus Sleeper Jakarta-Malang, Bakal Bikin Perjalanan Jadi Nyaman
Sleeper Bus juragan 99. (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA – Salah satu moda transportasi yang cocok digunakan untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Malang, Jawa Timur adalah menggunakan bus. Bagi penumpang yang membutuhkan kenyamanan selama perjalanan yang menempuh waktu lumayan lama, bus sleeper bisa menjadi pilihan.

Bus sleeper memiliki berbagai fasilitas dan keunggulan yang memberikan penumpang kenyamanan selama perjalanan jarak jauh. Fasilitas yang disediakan mulai dari selimut, AC, hingga televisi untuk menemani penumpang selama perjalanan.

Saat ini, hampir seluruh perusahaan otobus (PO) menghadirkan bus sleeper untuk melayani rute Jakarta-Malang. Masing-masing menawarkan harga dan fasilitas yang berbeda. Berikut daftar bus dan tarif tiket bus sleeper trayek Jakarta-Malang seperti dirangkum dari berbagai sumber.

1. PO Juragan 99

Sejak menghadirkan bus layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), PO Juragan 99 langsung menawarkan bus sleeper kepada calon penumpang. Tak tanggung-tanggung, bus yang disediakan memiliki fasilitas mewah layaknya hotel yang dapat membuat penumpang nyaman sepanjang perjalanan.

Menariknya lagi, armada bus ini juga menyediakan area khusus merokok di dalam kabinnya. Ruang ini didesain dengan sistem ventilasi khusus agar penumpang yang merokok tidak mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Setiap harinya, armada sleeper dengan rute Jakarta-Malang ini berangkat pada pukul 08.30 WIB. Titik keberangkatannya dimulai dari Pool Juragan 99 Trans Jakarta dan berakhir di Pool Juragan 99 Malang. Harga tiket bus ini dibanderol mulai Rp650 ribu per orang.

2. PO Gunung Harta Transport Solutions (GHTS)

PO GHTS menjadi salah satu pemain yang cukup lama di rute Jakarta-Malang. Keunggulan PO ini adalah selalu menyediakan bus dengan sasis tronton. Hal ini memberikan kenyamanan pada area kabin karena sasis dilengkapi suspensi udara yang dapat meredam jalan bergelombang dengan baik.

PO GHTS menawarkan bus single deck dan juga double decker atau bus tingkat untuk melayani perjalanan Jakarta-Malang. Terdapat pilihan kursi kelas eksekutif dan juga sleeper dalam satu bus.

Apabila tertarik menggunakan kelas sleeper PO GHTS, maka perlu merogoh kocek sebesar Rp430 ribu untuk keberangkatan dari Terminal Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan berakhir di Terminal Arjosari, Malang. Pembelian tiketnya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi pemesanan tiket bus maupun datang langsung ke kantor agen terdekat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
