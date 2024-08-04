Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Agustus 2024, Mulai Rp200 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |15:47 WIB
Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia Agustus 2024, Mulai Rp200 Jutaan
Ilustrasi Mobil Hybrid. (Foto: Fadli/MPI)
JAKARTA – Peminat mobil hybrid di Indonesia mengalami peningkatan, seperti yang terlihat dari hasil penjualan setiap tahunnya. Model mobil hybrid juga semakin beragam, terlihat dari yang dipamerkan oleh berbagai pabrikan pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 bulan lalu.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil hybrid alami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya pada 2020, penjualan mobil hybrid hanya menyentuh 1.191 unit.

Kemudian pada 2021 meningkat menjadi 2.472 unit. Lalu di tahun berikutnya, peningkatannya lebih signifikan lagi mencapai 10.344 unit. Sementara pada 2023 distribusi mobil hybrid secara wholesales mencapai 54.179 unit.

Sedangkan untuk 2024, diprediksi jumlah penjualan mobil hybrid akan mengalami peningkatan lebih besar. Mengingat sejak Januari sampai Juni 2024, distribusi mobil hybrid mencapai 25.807 unit.

Sebagian mobil hybrid yang dipasarkan di Indonesia merupakan rakitan lokal sehingga harga jualnya juga lebih murah. Tapi, ada beberapa produsen yang memilih mengimpornya secara penuh dari luar negeri karena belum memiliki divisi elektrifikasi.

Berikut daftar harga mobil hybrid di Indonesia pada Agustus 2024:

GWM

  • Tank 300 Hybrid: Rp833 juta

Honda

  • CR-V Hybrid: Rp814,4 juta
  • Accord Hybrid: Rp959,9 juta

Morris Garage (MG)

  • MG VS Hybrid: Rp389 juta

Nissan

  • Serena e-Power: Rp635 juta
  • Serena e-Power Two Tone: Rp639,5 juta
  • Kicks e-Power: Rp519 juta
  • Kicks e-Power Two Tone: Rp521 juta

Suzuki

  • NEW XL7 HYBRID BETA BETA MT: Rp287,2 juta
  • NEW XL7 HYBRID BETA BETA AT: Rp298,2 juta
  • NEW XL7 HYBRID ALPHA ALPHA MT: Rp297,2 juta
  • NEW XL7 HYBRID ALPHA ALPHA AT: Rp308,2 juta
  • ERTIGA GX MT Hybrid: Rp276,2 juta
  • ERTIGA GX AT Hybrid: Rp287,2 juta
  • ERTIGA HYBRID Cruise MT: Rp288,8 juta
  • ERTIGA HYBRID Cruise MT (2TONE): Rp290,8 juta
  • ERTIGA HYBRID Cruise AT: Rp299,8 juta
  • ERTIGA HYBRID Cruise AT (2TONE): Rp301,8 juta
  • Grand Vitara GL: Rp362 juta
  • Grand Vitara GX: Rp388,4 juta
  • Grand Vitara GX Two Tone: Rp391,4 juta
     

