Catat Hampir 3.000 Penjualan, BYD Jadi Brand China Terlaris di GIIAS 2024

JAKARTA - BYD Motor Indonesia mencatat hasil positif pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, menjadi brand mobil China terlaris selama pameran yang digelar dari 18-28 Juli 2024 di ICE BSD City, Tangerang itu. Dilaporkan, selama 11 hari gelaran GIIAS, BYD berhasil mengantongi ribuan ribuan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan).

BYD membawa lini produk terbaiknya di GIIAS 2024 dan meluncurkan MPV listrik pertama di Indonesia, BYD M6 yang berkapasitas enam penumpang.

"BYD mencatat pencapaian yang luar biasa di GIIAS 2024 dengan order sebanyak 2.920 Unit, menjadikan BYD salah satu penjualan terbesar selama 12 hari eksibisi. Prestasi ini sangat signifikan mengingat ini adalah partisipasi pertama BYD di GIIAS," tulis BYD dalam keterangan resmi.

Pencapaian ini membuat BYD mencatatkan penjualan tertinggi sebagai produsen asal China di GIIAS 2024. Berada di posisi selanjutnya adalah Morris Garage (MG) dengan torehan 1.518 SPK, diikuti GAC Aion sebagai pendatang baru dengan 1.118 SPK, dan Chery yang mencatatkan penjualan 1.009 unit.

Tidak dirinci apa model terlaris BYD pada GIIAS 2024, tapi mereka menyampaikan bahwa MPV listrik M6 mendapat penerimaan positif. Hal tersebut terlihat dari catatan test drive yang menunjukkan 2.181 trip selama 11 hari pameran.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao sebelumnya mengungkapkan bahwa M6 mendominasi penjualan di GIIAS 2024. Tapi, ia belum bisa menyebutkan angka pasti dari pemesanan yang telah dikantongi untuk mobil listrik terbaru dari BYD di Indonesia itu.